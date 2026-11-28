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Sanità lucana, il 62% delle famiglie ha difficoltà a raggiungere un pronto soccorso, contro una media italiana del 48%. Nella relazione del Cnel segnalate le difficoltà delle famiglie

IN Basilicata il 62% delle famiglie dichiara di aver difficoltà a raggiungere un pronto soccorso, contro una media italiana del 48%. Inoltre non è chiaro come verrà garantita l’assistenza sanitaria territoriale nel prossimo futuro dal momento che il 63,5% dei medici di medicina generale hanno tra i 65 e i 69 anni, dunque sono vicini alla pensione. Quasi il doppio rispetto alla media nazionale che è del 32,7%.

SANITÀ LUCANA, LA RELAZIONE DEL CNEL

Sono solo due dei dati più allarmanti che emergono dall’ultima Relazione sui livelli e la qualità dei servizi offerti dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali alle imprese e ai cittadini presentata dal presidente del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (Cnel) Renato Brunetta.

Il divario tra la Basilicata e il resto d’Italia emerge in maniera nitida soprattutto in materia di sanità e trasporti.

LE DIFFICOLTÀ SEGNALATE

Oltre alle difficoltà dichiarate dalle famiglie nel raggiungere un pronto soccorso, infatti, si segnala che la quota di medici specialisti con più di 60 anni supera il 50%, e la soddisfazione professionale dei camici bianchi lucani è poco sopra il 47%. Cifre sconfortanti che sollevano un interrogativo importante sulle modalità con cui trattenere i professionisti nei presidi sanitari sparsi per tutta la regione e affrontare il ricambio generazionale degli stessi.

I TRASPORTI

Quanto ai trasporti, invece, con appena il 23,8% della popolazione di almeno 14 anni che utilizza il treno, contro una media italiana del 36,9%, la Basilicata risulta tra le regioni con il minore utilizzo del mezzo ferroviario, davanti soltanto a Sicilia e Sardegna.

La Relazione ha individuato un’ulteriore criticità in tema di edilizia residenziale pubblica, con il 6,9% delle 9.840 case popolari censite che risultano «non assegnabili» in quanto «necessitano di interventi di manutenzione straordinaria». Percentuale che sale al 7,46% se si considera soltanto la provincia di Potenza.

LA SITUAZIONE IN ITALIA

In Italia la media è dell’8,9% ma c’è ben poco di cui rallegrarsi, perché nelle regioni vicine la percentuale è più bassa. In Campania scende all’1,65%, in Puglia al 2,08% e in Calabria al 5,52%.

Inoltre secondo il Cnel si tratta di «un dato che fotografa una delle principali criticità del sistema italiano: da un lato decine di migliaia di famiglie attendono l’assegnazione di una casa, dall’altro migliaia di abitazioni pubbliche rimangono chiuse».

LA RELAZIONE DEL CNEL

«Il problema non è quindi la disponibilità teorica del patrimonio, bensì la capacità finanziaria di recuperarlo: è questo il vero collo di bottiglia del sistema». Prosegue la relazione. «Ogni alloggio recuperato equivale ad una nuova abitazione disponibile, senza consumo di suolo, senza nuove urbanizzazioni e senza tempi di realizzazione paragonabili a quelli di una nuova costruzione. Per questo motivo il recupero del patrimonio esistente dovrebbe rappresentare la prima priorità delle politiche abitative nazionali e nel nuovo Piano Casa nazionale è riconosciuto come prioritario nel primo pilastro».

ALLOGGI UNIVERSITARI

Poi c’è la questione degli alloggi universitari che andrebbero realizzati per raggiungere la media europea: 745 quelli che mancano all’appello nonostante gli investimenti del Pnrr.

Nella relazione del Cnel si evidenziano, d’altro canto, alcuni punti di forza dei servizi alla cittadinanza offerti in Basilicata.

Spicca, in particolare, la minore difficoltà dichiarata dalle famiglie, rispetto alla media nazionale, per raggiungere gli uffici postali e gli uffici comunali. Quindi la bassa produzione pro capite di rifiuti nel capoluogo, e un fabbisogno assoluto di alloggi universitari relativamente contenuto rispetto alle regioni più grandi.