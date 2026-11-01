Carburanti, il grande bluff, sconto in pochi distributori lucano

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Sconto sui carburanti solo in pochi distributori lucani: gasolio sotto i 2.20 euro solo nel 18% degli impianti. Solo poco meglio va alla benzina. Basilicata ancora preda del paradosso

Lo sconto sul carburante, da misura discrezionale per alleviare l’esborso degli utenti al rischio di un (grande) bluff. Un passo estremamente breve, per la verità emerso già all’indomani della decisione, da parte delle compagnie di distribuzione di gasolio e benzina, di applicare un tetto al costo dei carburanti. Il problema, infatti, è stato fin da subito legato alla diffusione del cosiddetto “price cap” sul territorio regionale, non applicato in tutti i distributori. Una tendenza comune anche ad altre regioni ma che, nel caso della Basilicata, è ulteriormente confermato dai numeri diffusi dalla Rai circa la presenza dei poli di rifornimento con prezzi al di sotto o pari a 2,20 euro. A livello nazionale, il dato è tutt’altro che roseo: solo il 27% degli impianti, infatti, non supera tale soglia.

In Basilicata, però, va decisamente peggio: appena il 18% dei distributori applica lo sconto sul gasolio, un risultato peggiorato solo dalla Campania, ultima regione d’Italia in questa particolare graduatoria. Altrettanto male va sul fronte della benzina: il 53% mostra listini al di sotto dei 2 euro, mentre la media nazionale vede il 78% in termini di rispetto del tetto fissato. Anche in questo caso, la Basilicata si attesta al penultimo posto in Italia. Il che, chiaramente, mostra una criticità oggettiva nella distribuzione equa (e produttiva) dell’agevolazione, la quale va ad aggiungersi a un andamento fin troppo penalizzante per la regione, costretta (al 31 ottobre) a sborsare mediamente 2.288 euro (al self) per un pieno di gasolio e 2.048 euro per la benzina. In entrambi i casi, costi tra i più elevati fra le regioni italiane.

LE PROTESTE

Il tema dei carburanti, in sostanza, continua a essere centrale nelle politiche economiche della regione. E, contestualmente, sul piano sociale. Nelle ultime settimane, l’agitazione di autotrasportatori e agricoltori, fortemente penalizzati dall’incremento costante dei prezzi ai distributori, avevano spinto la Regione a varare misure emergenziali, con una spesa complessiva di 17 milioni per sopperire, nell’immediato (anche se sui tempi di erogazione delle risorse resta ancora qualche dubbio), alle difficoltà delle due categorie. In particolare, il comparto agricolo aveva lamentato la combinazione dei rincari sul costo del carburante agricolo e dei materiali destinati alle colture, richiedendo, assieme alle risorse di emergenza, misure strutturali per garantire la sopravvivenza di un settore che, per l’economia lucana, resta tuttora centrale.

Al momento, per agricoltura, pesca e acquacoltura sono previsti 10 dei 17 milioni stanziati dalla Regione ma, per i sindacati, anche questo sforzo rischia di non bastare. Anche perché, alla luce dei nuovi numeri, la questione resta estremamente complessa. Tanto che, nelle ultime ore, persino l’opzione del taglio delle accise, fin qui ritenuta indispensabile, è stata messa in discussione.

DAI SINDACATI

A far notare la questione, Faib Confesercenti e Fegica, secondo le quali non solo il prezzo alla pompa non è sceso ma la misura del tetto ai costi non sarebbe efficacemente applicata. Questo perché tale opportunità è stata fin qui a discrezione esclusiva delle aziende di distribuzione, senza una regolamentazione a livello governativo.

Un dettaglio che, secondo i benzinai, metterebbe in evidenza anche l’effetto limitato del taglio di 5 centesimi dell’accisa sul gasolio, che ha lasciato il quadro invariato: «Al momento, quindi, si può tranquillamente affermare che i circa 40 milioni di euro di denaro pubblico investito – dobbiamo ritenere a favore dei consumatori, oltreché del contenimento dell’inflazione – stanno finendo (quasi interamente) nelle tasche di alcuni soggetti privati (quelli che stabiliscono i prezzi, non i gestori) che hanno deciso di non calare il prezzo e, quindi, di assorbire il calo dell’accisa e, con esso, il denaro dei contribuenti italiani. Con ciò procurando ulteriori risentimenti e disparità fra cittadini». La soluzione, sarebbe quella di un price-cap reale. Ovviamente con distribuzione uniforme.