Vertenza Natuzzi, rottura al tavolo, sindacati in mobilitazione

Dopo la rottura del tavolo in Confindustria, Fillea, Filca e Feneal annunciano la mobilitazione dei lavoratori Natuzzi: il 2 marzo sit-in a Roma. I sindacati: «Non convince e ci penalizza. Grave procedere con la cessione di La Martella»

Natuzzi, ora è un braccio di ferro. Una mobilitazione dei lavoratori della Natuzzi e il 2 marzo prima dell’incontro al Ministero del Made in Italy una presenza sotto il Ministero delle organizzazioni sindacali di Fillea Cgil, Feneal Uil e Filca Cisl. Sono le conseguenze della rottura del tavolo Natuzzi tenutosi ieri, lunedì 23 febbraio 2026, a Bari in Confindustria sul piano industriale dell’azienda.

VERTENZA NATUZZI, ROTTURA DEL TAVOLO, PRONTA MOBILITAZIONE



«La strada tracciata dall’azienda è del tutto distante dalle necessità reali di chi ogni giorno manda avanti la produzione e non rilancia l’azienda» scrivono Fillea, Filca e Feneal. «Il piano presentato non convince affatto: rischia di determinare un netto peggioramento delle condizioni di vita e di lavoro per le lavoratrici e i lavoratori e senza nessuna prospettiva per una definitiva uscita dall’utilizzo degli ammortizzatori sociali, vanificando anche il lavoro di sintesi fin qui svolto al tavolo con le regioni Puglia e Basilicata».

I SINDACATI: «IL PIANO PRESENTATO DA NATUZZI NON CI CONVINCE AFFATTO»

«Il management non ha voluto affrontare una reale riorganizzazione che valorizzi le competenze interne: invece di investire e innovare, si prosegue con i tagli: confermata la chiusura dello stabilimento di Jesce 2, in una rappresentazione confusa che elimina solo postazioni generando ulteriori inefficienze e non permettendo nei fatti il rientro della produzione dalla Romania. Grave la decisione di procedere con la cessione del polo di La Martella (Direzione Logistica), un ulteriore tassello che impoverisce il controllo diretto sul ciclo produttivo e mette a rischio altri posti di lavoro» viene inoltre spiegato. «Il nuovo assetto proposto non risolve le criticità, ma le aggrava. I numeri mostrati parlano di una sospensione media della CIGS del 45%.».

PROPOSTA PEGGIORATIVA

Inoltre i sindacati considerano “peggiorativa” la proposta di incentivi all’esodo presentata e ribadiscono come «unico modo reale per ridurre la CIGS negli stabilimenti italiani è il rientro delle produzioni dalla Romania».

«Non vogliamo essere complici di un piano scellerato per questo avvieremo il confronto in tutti gli stabilimenti» concludono i sindacati pronti alla mobilitazione.