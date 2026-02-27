Vertenza Natuzzi, protesta senza sosta

3 minuti per la lettura

Dopo lo stop alle trattative, i lavoratori Natuzzi proseguono la protesta. Atteso lunedì il tavolo al Mimit con sit-in davanti al Ministero

La protesta non si ferma, il futuro dei lavoratori Natuzzi non può essere ipotecato.

Lo dimostra il fatto che le assemblee negli stabilimenti stanno proseguendo anche dopo la rottura del tavolo di trattativa tra azienda e sindacati dopo la presentazione del piano industriale.

VERTENZA NATUZZI, LA PROTESTA NON SI FERMA



L’incontro previsto al Mimit lunedì conterà anche sulla presenza di un sit-in proprio davanti alla sede del Ministero a cui è previsto partecipino circa 400 lavoratori con 8 autobus che partiranno per la capitale.

LA NOTA DI PASQUALE NATUZZI: «SORPRESO E RAMMARICATO»

È di queste ore, nel frattempo, la diffusione di una nota firmata da Pasquale Natuzzi che sulla interruzione delle trattative si dice «Sorpreso e rammaricato. In questi decenni – aggiunge – abbiamo attraversato fasi difficili e trasformazioni profonde, superandole grazie alla determinazione, alla responsabilità e alla qualità del lavoro di tutti voi – scrive rivolgendosi a colleghi e colleghe – Negli ultimi mesi era stato presentato un Piano Industriale 2026–2028 con l’obiettivo di garantire equilibrio economico-finanziario e rilancio aziendale in un contesto globale fortemente deteriorato: contrazione della domanda internazionale, instabilità geopolitica, dazi, volatilità del cambio e crescente pressione competitiva. Tutti aspetti che per un’azienda come la nostra incidono direttamente sul bilancio – scrive ancora, sottolineando un passaggio in particolare – Gli azionisti e il sottoscritto, hanno sostenuto l’Azienda anche con interventi straordinari di natura finanziaria e non percepiscono dividendi da 25 anni. Io stesso lavoro gratuitamente per l’azienda ogni giorno, 7 giorni su 7. Questo dimostra un impegno concreto verso il futuro della Natuzzi».

L’INCONTRO A CONFINDUSTRIA



Con riferimento all’incontro che si è svolto nei giorni scorsi a Confindustria, Natuzzi illustra al tempo stesso alcune scelte: «Lo scenario è cambiato e ci induce a ritirare le proposte fatte.

In momenti come questo serve senso di responsabilità da parte di tutti.

Purtroppo, devo constatare che, in alcuni passaggi, questo spirito è venuto meno.

Sono profondamente vicino a tutte le famiglie coinvolte e comprendo i sacrifici e l’incertezza che questa fase genera.

Ma proprio per rispetto verso di voi, verso le vostre famiglie e verso la storia della nostra Azienda, abbiamo il dovere di mettere in sicurezza la Natuzzi – ha aggiunto.

Il tempo non si è fermato. La situazione di mercato resta complessa, ma senza equilibrio economico e finanziario non può esserci continuità aziendale».

VERTENZA NATUZZI, COSA PREVEDEVA IL PIANO



Il Piano prevedeva investimenti complessivi per 17,5 milioni di euro per ogni anno di piano (2026 – 2027 – 2028), (anche se su questo aspetto sarebbero emerse posizioni diverse, ndr.) per un totale di 52,5 milioni di euro. Risorse dedicate a marketing, fiere internazionali e sviluppo retail; 4,4 milioni di investimenti in Ricerca & Sviluppo. Interventi di digitalizzazione ed efficientamento dei processi. Rafforzamento della Natuzzi Academy per la formazione e l’aggiornamento delle competenze. Un riassetto produttivo volto a salvaguardare competitività e il rilancio delle vendite nel medio periodo. Maggiore equilibrio nella organizzazione del lavoro e la costituzione di tavoli paritetici per contribuire insieme al miglioramento delle condizioni di lavoro. Salvaguardia occupazionale attraverso la Cigs con l’obiettivo “esuberi zero” nel 2028 con strumenti non traumatici e incentivi all’esodo per il personale prossimo alla pensione.

Il pallino passa ora al tavolo di lunedì al Ministero.