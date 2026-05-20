Basilicata, ricca di petrolio povera di futuro: petroldollari nel vuoto

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La Shell pubblica i pagamenti delle royalty a tutti gli Stati del mondo: la Basilicata risulta privilegiata i petroldollari finiscono nel vuoto. Soltanto dalla multinazionale 105 milioni di dollari

nel 2025: un mare di soldi ma la regione si spegne

Una volta tradotto in soldoni – letteralmente – il ruolo della Basilicata nella spartizione dei soldi petroliferi nel mondo fa una certa impressione. E dimostra, con l’evidenza che solo i numeri possono dare, quanto immensa sia stata l’opportunità offerta alla Basilicata di migliorare il proprio futuro, e quanto immane sia stata l’occasione sprecata per il territorio lucano.

I dati contenuti nel report 2025 di Shell, “Payments to Governments” (“Pagamenti ai Governi”), scuotono le coscienze proprio perché entrano nel dettaglio dei beneficiari locali, ossia dicono quanto la multinazionale ha corrisposto l’anno scorso alle casse degli Stati in cui estrae idrocarburi.

I PETROLDOLLARI

Per il solo 2025 la compagnia dichiara pagamenti all’Italia per circa 144 milioni di dollari (oltre 124 milioni di euro, al cambio corrente) tra royalty, imposte e concessioni. La parte prevalente, com’è noto, finisce in Basilicata.

Non genericamente “al Sud”, non allo Stato centrale: direttamente alla Regione Basilicata e a una costellazione di piccoli comuni della Val d’Agri e del Sauro.

Quindi stiamo parlando di un solo anno (sui 34 che sono passati da quando sono stati firmati i primi patti Eni-Stato-Regione e sui 30 da quando effettivamente è cominciato il gettito di royalty nei confronti della Basilicata) e di una sola compagnia, peraltro titolare di quote di minoranza delle concessioni (il gruppo Shell possiede il 39 per cento della concessione Val d’Agri e il 25 per cento di Tempa Rossa, entrambe operate rispettivamente da Eni e TotalEnergies. La Shell, però, è l’unica che è attiva in entrambe i giacimenti).

Per questi trent’anni la Basilicata ha vissuto ufficialmente dentro una promessa: che il più grande giacimento petrolifero su terraferma dell’Europa continentale avrebbe cambiato il destino di una regione storicamente marginale, povera di industria, fragile demograficamente e dipendente dalla spesa pubblica. Da anni sappiamo che quella promessa si è sciolta lungo la strada e ora però, con queste tabelle, è più facile misurarne con precisione il difacimento.

LE BRICIOLE

I documenti finanziari raccontano soprattutto una verità che smonta una voce che da tempo circola: che alla Basilicata siano state destinate “briciole” a fronte di dazioni ben più corpose di altri Paesi. E invece il territorio lucano ha ricevuto somme enormi, straordinariamente elevate per dimensione territoriale e popolazione. Il problema è che quelle risorse non hanno prodotto sviluppo strutturale.

La Regione Basilicata riceve da Shell nel 2025 oltre 105 milioni di dollari. Poi arrivano i comuni. Viggiano, poco più di tremila abitanti, incassa circa 7 milioni di dollari. Corleto Perticara supera i 2 milioni. Grumento Nova riceve oltre 1,3 milioni. Marsico Nuovo quasi 1,2 milioni. Marsicovetere circa 760 mila dollari. Gorgoglione supera i 600 mila. Guardia Perticara, paese di appena cinquecento abitanti, riceve oltre 300 mila dollari. Anche comuni minuscoli come Montemurro, Spinoso o Calvello compaiono nelle tabelle Shell con quote dedicate.

Letti uno per uno, questi numeri spiegano meglio di qualsiasi slogan la dimensione reale del flusso finanziario generato dal petrolio lucano. In alcuni casi si tratta di somme che, rapportate alla popolazione residente, valgono migliaia di euro per abitante in un singolo anno. Pochissimi territori europei con popolazione così ridotta hanno accesso, da così tanto tempo, a un simile trasferimento di ricchezza derivante da risorse naturali.

GLI ALTRI

Il confronto internazionale aiuta a capire quanto il caso lucano sia particolare. Nel 2025 Shell ha pagato circa 4,2 miliardi di dollari al Brasile, 3,7 miliardi alla Norvegia, quasi 3 miliardi al Qatar e oltre 2 miliardi alla Nigeria. Ma quei Paesi sono giganti energetici mondiali. Producono milioni di barili al giorno, ospitano piattaforme offshore strategiche e grandi rigassificatori. L’Italia, nel portafoglio upstream di Shell, è invece un attore relativamente piccolo: il gruppo possiede il 39% della concessione Val d’Agri e il 25% di Tempa Rossa, entrambe operate rispettivamente da Eni e TotalEnergies.

Il Canada – grande mille volte la Basilicata con i suoi quasi dieci milioni di chilometri quadrati – ha ricevuto meno di 116 milioni di dollari.

Il Regno Unito – ossia il Paese madre per la Shell – ha ottenuto poco più di 122 milioni.

Questo significa che il rapporto tra produzione e ritorno pubblico in Basilicata è relativamente elevato.

In termini tecnici, il government take italiano (la “quota statale” , il totale che un governo preleva in un settore privato, in questo caso quello minerario) appare più favorevole di molti sistemi estrattivi internazionali.

Ancora più anomala è la distribuzione territoriale delle royalties: in moltissimi Paesi produttori la ricchezza petrolifera viene assorbita dagli Stati centrali o dalle grandi élite nazionali; in Basilicata, invece, quote significative arrivano direttamente a piccoli enti locali.

IN TEORIA

Secondo i dati ufficiali pubblicati da Eni Basilicata, dal 1996 al 2025 le royalties versate tra Regione e comuni hanno raggiunto circa 2,45 miliardi di euro. Una cifra che definire “notevole” è poco per una regione che oggi conta meno di 540 mila abitanti. In teoria, una massa finanziaria sufficiente a costruire una strategia di trasformazione profonda: infrastrutture, università, ricerca energetica, innovazione industriale, turismo avanzato, incentivi all’imprenditoria, attrazione di capitale umano.

Questo passaggio però non è mai avvenuto.

Anzi, il dato più impressionante è che l’intera stagione petrolifera lucana coincide quasi perfettamente con il declino demografico della regione. Nel 1991, alla vigilia della grande fase estrattiva, la Basilicata aveva più di 610 mila abitanti.

Oggi ne ha poco più di 530 mila. Secondo le più recenti elaborazioni Istat, nel 2025 la Basilicata è risultata la regione italiana con il peggior saldo demografico del Paese: quasi 4.600 residenti persi in un solo anno. Le proiezioni demografiche parlano di una possibile perdita di centomila abitanti entro il 2050.

È difficile trovare un altro territorio europeo che abbia ricevuto una rendita energetica così consistente senza riuscire contemporaneamente a invertire nemmeno uno dei principali indicatori strutturali del declino.

Già molti anni fa economisti e studiosi avevano individuato il rischio.

I GIUDIZI

Esplicito uno studio pubblicato da Agriregionieuropa già nel 2012, “L’impatto socio-economico delle royalties petrolifere in Basilicata”, firmato da Chiara Landi dell’Università di Pisa, Benedetto Rocchi e Gianluca Stefani dell’Università di Firenze.

Vi si spiegava che la rendita energetica avrebbe potuto rappresentare «un’importante opportunità» soltanto trasformando introiti temporanei in investimenti permanenti.

Era il modello norvegese: usare il petrolio non per finanziare il presente, ma per costruire il futuro.

La Basilicata ha fatto praticamente l’opposto. Nel tempo le royalty sono finite in larga parte nella spesa corrente, nei bonus, nei trasferimenti, nei programmi tampone e nella gestione ordinaria.

Nelle conclusioni dello studio si parlava di «risultati deludenti e sicuramente inferiori alle potenzialità, anche considerando che si tratta solo di effetti di breve periodo. Tenendo conto che lo sviluppo dell’economia lucana nel periodo considerato non ha presentato tassi di crescita significativamente migliori rispetto a quelli del resto dell’economia nazionale, si può ragionevolmente ipotizzare che l’utilizzazione delle royalty sia servita solo a limitare i potenziali effetti negativi del rallentamento che l’economia italiana ha mostrato nell’ultimo decennio».

Le contestazioni sono emerse ripetutamente anche sul piano istituzionale.

Dal 2015 al 2019

Nel 2014 la Corte dei Conti aprì verifiche sull’utilizzo delle royalty petrolifere. La Sezione Regionale di Controllo per la Basilicata, nella delibera 71, criticò esplicitamente il fatto che fondi destinati allo sviluppo strutturale fossero utilizzati per coprire la spesa ordinaria regionale. Lungo un filo rosso che porta a oggi, nel dicembre 2025, in occasione del Giudizio di parificazione del Rendiconto generale della Regione Basilicata, il magistrato relatore Lorenzo Gattoni scrive: «Per quanto concerne le entrate da royalties, l’analisi dei dati comunicati ha evidenziato, anche per l’esercizio 2024, uno “stallo” nella programmazione e gestione di tali risorse».

Nel 2015 l’associazione “Bene Comune Viggiano”, riprendendo proprio le osservazioni della magistratura contabile, denunciò che quote del Programma Operativo Val d’Agri erano state usate «per coprire buchi del bilancio regionale».

Perfino dichiarazioni istituzionali restano a testimonianza di un’occasione mancata. Nel 2013 veniva pubblicato un intervento intitolato “Royalties petrolio, risorse per lo sviluppo di tutta la Basilicata” e firmato dall’allora presidente della Provincia di Matera, Franco Stella, di centrosinistra come la giunta regionale dell’epoca.

Nella dichiarazione si sosteneva la necessità di utilizzare i proventi delle estrazioni per «uno sviluppo diffuso» e per creare occupazione stabile. «Perché nonostante la Basilicata sia la regione più ricca di giacimenti, e con i suoi soli 580 mila abitanti (poco più di un quartiere di Napoli) dovrebbe essere la più sviluppata – scriveva Stella, scomparso nel 2019 – di fatto continua a essere tra le più povere. Un dato gravemente contraddittorio che occorre ribaltare nell’interesse della nostra sopravvivenza».

E aggiungeva: «In tutti questi anni abbiamo dato così tanto e perso altrettanto. Non abbiamo infrastrutture, l’occupazione non c’è, le imprese sono al collasso. E l’ambiente? Lo abbiamo depredato senza riuscire a ripianare il danno causato».

LE COLPE

Attribuire tutta la responsabilità ai comuni petroliferi sarebbe semplicistico e iniquo. Viggiano, Corleto Perticara o Grumento Nova hanno ricevuto risorse straordinarie (la cui gestione, ribadiamo, non ha prodotto risultati che abbiano cambiato il destino di questi centri), ma non hanno la struttura tecnica e politica per elaborare da soli una strategia di trasformazione regionale.

La responsabilità vera appartiene all’amministrazione complessiva della Basilicata, che dal 1992 in poi – attraverso giunte di centrosinistra, che non hanno cambiato in meglio la Basilicata, e dall’aprile 2019 di centrodestra, che non sta cambiando in meglio la Basilicata – ha gestito uno dei più grandi flussi finanziari extra-fiscali mai arrivati nella regione.

La Basilicata aveva condizioni che molti territori europei avrebbero considerato irripetibili: royalty elevate rispetto alla produzione, grandi compagnie internazionali presenti sul territorio, fondi potenzialmente sufficienti per costruire una filiera energetica avanzata, università specializzate, poli di ricerca, riconversione industriale e attrazione di giovani qualificati. Invece il petrolio è rimasto soprattutto una rendita amministrata, non una leva di trasformazione. Oggi, mentre la transizione energetica riduce progressivamente il peso strategico degli idrocarburi, la Basilicata si ritrova con una verità difficile da aggirare: i soldi del petrolio sono arrivati davvero, in quantità che molti territori del mondo non hanno mai visto, ma le amministrazioni che l’hanno guidata non sono riuscite a cambiare il destino della regione.

Per trent’anni la Basilicata ha estratto petrolio dal sottosuolo senza riuscire a estrarre futuro dalla sua ricchezza.