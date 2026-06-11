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Aziende lucane penalizzate dalle banche: Basilicata maglia nera nel Mezzogiorno per i prestiti industriali. C’è un muro invisibile che circonda il sistema produttivo, un fossato economico che rischia di rendere vana qualsiasi stagione di investimenti.

Basilicata maglia nera nel Mezzogiorno per i prestiti industriali. C’è un muro invisibile che circonda il sistema produttivo della Basilicata, un fossato economico che rischia di rendere vana qualsiasi stagione di investimenti legata ai fondi europei e al Pnrr: è il muro del credito. I dati elaborati dai più recenti report macroeconomici, attesi alla validazione ufficiale della Banca d’Italia il prossimo 18 giugno a Potenza, fotografano una realtà allarmante: la contrazione dei finanziamenti alle grandi imprese lucane ha toccato un pesantissimo -13% rispetto alla media del 2022. Si tratta di una performance drammatica, che colloca la Basilicata all’ultimo posto tra le regioni del Mezzogiorno, superando in negativo persino la crisi strutturale della Sardegna, dove il calo si è fermato al -7,7%.

Mentre il ciclo monetario della Banca Centrale Europea tenta una fragile stabilizzazione, l’accesso alle risorse finanziarie nei confini regionali riflette una selezione sempre più stringente e penalizzante da parte degli intermediari bancari. Se per le piccole e medie imprese la flessione storica sembra timidamente attenuarsi attorno al -2,6%, lo scarto dei tassi d’interesse reali applicati sul territorio si trasforma in un vero e proprio “onere di cittadinanza” per chi fa impresa tra i calanchi e le aree industriali di Melfi e della Val d’Agri.

AZIENDE LUCANE PENALIZZATE DALLE BANCHE: IL PARADOSSO MATEMATICO DEI TASSI E IL COSTO DELLA LIQUIDITÀ

Le proiezioni finanziarie mettono a nudo un paradosso matematico e strutturale. Quando un’azienda lucana si rivolge agli sportelli bancari per ottenere linee di credito ordinarie, si trova di fronte a un tasso piatto penalizzante, stimato mediamente attorno al 5,60%, che non si abbatte nemmeno di fronte alle scadenze a lungo termine. Questo meccanismo genera distorsioni evidenti se paragonato alla media nazionale, attestata al 4,95% per la liquidità a breve termine e al 4,29% per gli investimenti strutturali. Nel dettaglio, per un finanziamento di 100.000 euro finalizzato alla liquidità aziendale da restituire in tre anni, un’impresa della Basilicata nel canale ordinario sostiene un costo superiore del 13,5% rispetto alla media italiana.

IL PARADOSSO DEI TASSI D’INTERESSE E LE CONTROMISURE DELLA FINANZA AGEVOLATA

Lo scenario diventa però insostenibile se si passa dai flussi di cassa immediati ai piani di sviluppo a lungo termine. Su un investimento di 500.000 euro programmato su un arco temporale di dieci anni, il maggior onere per l’azienda lucana sfonda la quota critica dei 38.300 euro di soli interessi aggiuntivi rispetto a quanto pagherebbe un’omologa impresa del Centro-Nord. Una cifra superiore di quasi novemila euro rispetto allo svantaggio subito dalle stesse imprese sarde, il cui sovraccosto per investimenti si ferma a 29.500 euro. Questo differenziale svuota le casse delle aziende, sottraendo capitali vitali all’occupazione e alla ricerca scientifica. Per arginare una deriva che rischia di desertificare il tessuto industriale, le uniche armi rimangono le contromisure della finanza agevolata territoriale.

Gli accordi tra Sviluppo Basilicata e Mediocredito Centrale puntano a comprimere i tassi verso una soglia stimata del 3,50%, ma lo strumento pubblico non può supplire interamente alle rigidità del mercato ordinario. Senza interventi strutturali sui criteri di rating che penalizzano il Sud a prescindere dalla solidità dei progetti, la Basilicata rischia di rimanere schiacciata da una crisi del credito (credit crunch) che ne compromette il futuro. L’emergenza esige risposte sistemiche immediate. Le associazioni di categoria, guidate dalle sezioni locali della Cna, invocano un potenziamento immediato dello strumento dei Confidi e una riforma dei criteri di merito creditizio che valorizzi i progetti di filiera.