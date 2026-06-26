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Natuzzi, fumata nera dopo 10 ore di trattativa al Mimit: nessun accordo. Sindacati contrari a chiusure e trasferimenti all’estero. L’azienda conferma il piano di risanamento.

Dieci ore di trattativa estenuante e senza pause per provare a trovare un’intesa su un protocollo proposto dal Ministero per il made in Italy e su cui l’azienda Natuzzi e i sindacati dovevano trovare una convergenza. Dieci ore che lasciavano ben sperare per una conclusione che almeno avesse creato un presupposto comune su cui andare avanti e invece alla fine gli elementi su cui il tavolo si è rotto sono stati quelli già conosciuti: la chiusura degli stabilimenti e il trasferimento delle produzioni all’estero. Per i sindacati argomenti non trattabili, non rinviabili. Perchè non poteva essere parte di una fase transattiva e perchè rientravano nell’ambito delle intese prese al Ministero del Lavoro sull’aumento della percentuale di Cigs.

NATUZZI, RIUNIONE FIUME AL MIMIT SENZA ESITO

Alla fine malgrado i tentativi la fumata è stata nerissima ed ha fine evidentemente per aggravare ulteriormente le posizioni e sottolineare le distanze che paiono sempre più incolmabili perchè su alcuni punti le posizioni sono ferme e non modificabili. L’esito finale sono le due note dell’azienda e delle organizzazioni sindacali che esprimono, pur da punti di vista diversi il rammarico per l’esito di un confronto che però senza un’apertura su stabilimenti e delocalizzazione aveva ben poche speranze di trovare un punto di caduta positivo.

AZIENDA CONFERMA PIANO DI RISTRUTTURAZIONE

«Natuzzi S.p.A. ha ribadito al Mimit la necessità di avviare quanto prima il Piano di Ristrutturazione volto a riportare l’azienda su una traiettoria di sostenibilità economica e finanziaria, all’interno del più ampio processo di composizione negoziata della crisi (CNC)» si legge in una nota sulla posizione aziendale.

«Nonostante la disponibilità dell’azienda nel recepire la quasi totalità delle modifiche avanzate sul “Protocollo” proposto dal MIMIT non è stato possibile raggiungere l’’intesa.

L’azienda – pur ringraziando il MIMIT per i significativi sforzi profusi – esprime rammarico per il mancato raggiungimento di un accordo che sarebbe stato uno strumento prezioso. Natuzzi Spa – a valle degli esiti dell’incontro ministeriale – ribadisce la necessità di non differire ulteriormente le azioni di risanamento per la messa in sicurezza dell’azienda e conferma l’avvio del Piano di risanamento. Tale piano sarà attuato in osservanza alla procedura di Composizione Negoziata della Crisi» conclude l’azienda.

LA POSIZIONE DEI SINDACATI

Dall’altra parte i sindacati Fillea Cgil, Filca Cisl e Feneal Uil hanno spiegato: «Le Organizzazioni Sindacali hanno lavorato con responsabilità per migliorare il testo proposto, introducendo modifiche finalizzate a rafforzare le tutele per le lavoratrici e i lavoratori e il ruolo di verifica delle istituzioni. Nonostante i significativi passi avanti compiuti durante il confronto, non si sono create le condizioni per una condivisione del Protocollo, anche in ragione del permanere di elementi non condivisibili, quali la chiusura di ulteriori stabilimenti, seppur dichiarata dall’azienda temporanea, e il trasferimento di produzioni all’estero. Il confronto svolto al Ministero ha consentito di costruire un testo profondamente diverso da quello iniziale ma che ha mantenuto quegli elementi di distanza.

L’IMPEGNO A PROSEGUIRE IL CONFRONTO

La mancata sottoscrizione del Protocollo non cambia la gravità della situazione. Per questo FenealUIL, Filca CISL, Fillea CGIL e Filcams, Fisascat, Uiltucs confermano unitariamente il proprio impegno a proseguire il confronto con Governo, Mimit, Regioni e azienda per ottenere un vero Piano Industriale che garantisca investimenti, occupazione, tutela del perimetro industriale e il futuro del distretto del mobile imbottito.