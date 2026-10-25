5 minuti per la lettura

In Basilicata più pensionati che lavoratori. La Cgia fotografa un Paese sempre più anziano e con meno forza lavoro. Matera l’eccezione: +1.127 occupati.

Più pensionati che lavoratori in buona parte d’Italia. Il risultato dell’indagine della Cgia di Mestre è più o meno questa, anche se, numeri alla mano, il rapporto sarebbe di uno a uno. Ovvero, 24,1 milioni di occupati nel 2025 contro 23,2 milioni di pensionati. Poco di più quelli che lavorano rispetto alle pensioni pagate ma i due binari viaggiano di fatto paralleli. Anzi, nella metà del Paese chi ha ormai ritirato il proprio cartellino è in numero maggiore rispetto a chi ancora è pienamente operativo. Tra queste regioni figura anche la Basilicata, il territorio più anziano d’Italia, dove lo scorso anno i pensionati risultavano essere ben 218.274, mentre i lavoratori non arrivavano nemmeno a quota 200 mila (199.840 unità per la precisione), con un gap di 18.434 persone a sfavore degli occupati.

Con una piccola divergenza però: se Potenza perde infatti 19.561 lavoratori, Matera finisce per guadagnarne 1.127, una delle sole tre province del Sud (escludendo l’abruzzese Pescara) assieme a Ragusa e Catania a mostrare un saldo positivo. Un andazzo che accomuna la regione a praticamente tutte le altre del Sud ma anche a qualche “ospite” centro-settentrionale (Liguria, Abruzzo e Marche) nella parte della graduatoria “in rosso”, ossia con un numero di lavoratori inferiore a quello dei pensionati. Complessivamente, nel 2025 il Sud Italia ha visto la presenza sul proprio territorio di 7.416.945 ex lavoratori e 6.535.237 occupati, con un – 881.708 che, chiaramente, chiama in causa motivazioni che vanno dal contesto demografico a quello prettamente lavorativo.

IN BASILICATA PIÙ PENSIONATI, IL NODO DEMOGRAFICO E LE RIPERCUSSIONI SUL MERCATO DEL LAVORO

Un segno dei tempi in sostanza. L’Italia vive una denatalità che, lo scorso anno, aveva significato appena 355.772 nascite, con un calo netto del 3,8% rispetto all’anno precedente. Un indicatore piuttosto chiaro sul ritmo di crescita del Paese, costretto una volta di più a fare i conti con un invecchiamento complessivo che il saldo comunque positivo tra occupati e pensionati non riesce a tenere nascosto. Del resto, il rapporto praticamente infinitesimale tra le due categorie è frutto della combinazione tra la flessione demografica e il contestuale incremento dell’aspettativa di vita, tendenza che ha caratterizzato l’Europa negli ultimi cinquant’anni, seppure con effetti leggermente diversi tra un Paese e l’altro.

Di certo c’è che in Italia, tra il 2025 e il 2029, circa tre milioni di persone entreranno in stato di quiescenza lavorativa (la maggior parte dei quali, 2.244.700, nelle regioni del Nord), con possibilità concrete di ulteriori squilibri all’interno di un Paese in cui l’esodo dal Sud risulta ancora un fattore di peso nell’economia lavorativa nazionale: «Ne deriveranno ripercussioni sociali, economiche e occupazionali di portata storica per il Paese – ha precisato la Cgia –. Il fenomeno, comunque, è da tempo che preoccupa tantissimi imprenditori, alle prese con una crescente difficoltà di reperire manodopera disponibile per l’attività in fabbrica e nei cantieri. Figuriamoci fra qualche anno, quando la “fuga” di impiegati e operai verso la pensione “svuoterà” uffici e capannoni».

IN BASILICATA PIÙ PENSIONATI, IMPATTO SULLA SPESA PUBBLICA E RISCHI OPERATIVI PER LE IMPRESE

Da qui a pochi anni, in pratica, l’Italia si ritroverà di fronte a un potenziale aumento della spesa pensionistica di un ulteriore 10,5%, per un esborso complessivo che andrebbe a toccare la quota monstre di 388,6 miliardi, in un quadro sociale che, già ora, vede un portafoglio pubblico svuotato di 351,8 miliardi, il 2,7% in più rispetto al 2024. Non certo una buona notizia per i lavoratori italiani, né per il tessuto occupazionale in generale.

La crescita vertiginosa della spesa destinata alle pensioni, infatti, andrebbe a toccare direttamente la capacità delle imprese di compensare le uscite di personale con nuove entrate, con effetti particolarmente gravosi sulle piccole imprese e sul settore manifatturiero (categorie spesso complementari e, tutt’oggi, parte integrante dell’economia di regioni come la Basilicata): «I lavoratori che vanno in pensione – sottolineano gli analisti – non sempre vengono sostituiti da giovani in numero sufficiente e questo squilibrio sta diventando un vincolo strutturale alla crescita. Per le piccole aziende il primo rischio è operativo. La carenza di manodopera riduce la capacità produttiva e rende più difficile presidiare ruoli chiave, soprattutto nei settori tecnici e manifatturieri. Non si tratta solo di trovare persone, ma di trovare competenze adeguate in tempi compatibili con le esigenze aziendali. Il risultato è una maggiore incertezza nei processi e una crescente fragilità organizzativa».

LE PROPOSTE DI REPERIMENTO DELLA FORZA LAVORO E LE SFIDE OCCUPAZIONALI

La soluzione, in un quadro simile, è tutt’altro che semplice. Eppure, secondo la Cgia, una compensazione potrebbe essere possibile, innanzitutto incrementando le possibilità di inserimento per i giovani che, comunque, ci sono: «Nonostante negli ultimi 4 anni l’occupazione in Italia sia aumentata di 1,2 milioni di unità, siamo sempre fanalino di coda in UE per il tasso di occupazione femminile e nelle ultimissime posizioni per quello giovanile. Pertanto, se vogliamo mitigare almeno in parte l’uscita dei 3 milioni di lavoratori che entro il 2029 andranno in pensione, dobbiamo allargare la platea occupazionale reperendo forza lavoro tra donne e giovani. Una sfida importante che non dobbiamo assolutamente sottovalutare».

Una necessità chiara da tempo ma che, evidentemente, fatica a essere applicata, proprio in virtù dei numeri esposti dagli esperti e soprattutto per quel che riguarda i giovani. Non va dimenticato, infatti, che in diverse regioni l’incidenza degli over 50 risulta piuttosto marcata. In Basilicata, ad esempio, tocca il 35,1% ed è solo la terza regione in Italia. Peggio fanno il Friuli-Venezia Giulia (35,7%) e la Liguria (35,6%), con soli due territori, Calabria e Trentino-Alto Adige, sotto il 30% e un saldo con l’estero tuttavia a favore dell’Italia, dove l’incidenza è di 32,7 lavoratori ogni 100. Al di fuori, 33,9.