Zes unica Basilicata, Sbarra: 2700 ricadute occupazionali previste

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Importante impatto economico della Zes unica in Basilicata secondo Luigi Sbarra, sottosegretario alla presidenza del consiglio con delega al Sud

In Basilicata l’impatto economico complessivo degli investimenti sostenuti attraverso gli strumenti della Zes unica ammonta a 1,8 miliardi di euro, con 2.700 ricadute occupazionali previste. Lo ha reso noto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega al Sud, Luigi Sbarra, intervenendo a Matera al Seminario nazionale Sud Nord Invest.

«La Zes unica si è affermata come uno strumento concreto di politica industriale», ha dichiarato Sbarra, ricordando che a livello nazionale sono state rilasciate 1.631 autorizzazioni uniche, associate a oltre 10,4 miliardi di euro di investimenti. In Basilicata, ha spiegato, si contano 38 autorizzazioni per circa 216 milioni di euro di investimenti e 973 ricadute occupazionali previste. A questi numeri si aggiungono 651 domande per il credito d’imposta, a sostegno di 449 milioni di investimenti. Particolarmente significativo il dato della provincia di Matera, dove si registrano 20 autorizzazioni, oltre 185 milioni di euro di investimenti e 861 ricadute occupazionali previste. «I consorzi industriali sono un presidio fondamentale di sostegno allo sviluppo economico dei territori e interlocutori privilegiati delle imprese, perché offrono infrastrutture, aree industriali, servizi e sostegni concreti», ha aggiunto Sbarra.

Il sottosegretario ha indicato la necessita’ di individuare nuove linee di finanziamento europee e nazionali per sostenere lo sviluppo del Mezzogiorno nella fase successiva al Pnrr, assegnando ai consorzi industriali un ruolo decisivo come agenzie di sviluppo del territorio. «Bisogna fare ancora di più, per recuperare divari storici decennali, ma la direzione strategica impressa dal Governo Meloni è quella giusta», ha aggiunto Sbarra. Il sottosegretario ha richiamato l’importanza di consolidare il percorso di sviluppo del Mezzogiorno, valorizzando il contributo dei consorzi industriali nel sostegno alle imprese e agli investimenti produttivi.