Rapporto Svimez 2026: il 25% in Basilicata a rischio povertà

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Il 25 % degli abitanti della Basilicata è a rischio povertà secondo il rapporto Svimez 2026. Il Pil cresce del 4,1%, ma è meno della metà di quello complessivo del Sud

Le analisi incrociate che, nelle ultime settimane, hanno passato al setaccio la capacità della Basilicata di far girare la propria economia hanno consegnato tutti sostanzialmente lo stesso risultato: una regione che si muove tra luci e ombre, tra passi avanti dettati da congiunture positive e criticità statiche portate da problematiche strutturali. Dalla Banca d’Italia passando per il report congiunto Unioncamere-Tagliacarne, fino all’ultima indagine dello Svimez, la Basilicata appare come un territorio di potenzialità, legate in particolare alle esportazioni, ma anche di cronica perdita demografica, con poche nascite e saldo migratorio negativo, che spinge i giovani fuori regione e rende il futuro sempre più incerto.

La spinta propulsiva del Pnrr

Il rapporto dello Svimez, peraltro, ha mostrato come, negli ultimi cinque anni, la Basilicata abbia si mantenuto la linea di galleggiamento nello sviluppo, anche grazie alla spinta propulsiva del Pnrr, ma anche come, rispetto al resto del Sud, abbia conosciuto una crescita più stentata, perdendo diversi punti percentuali rispetto al ritmo delle regioni vicine. La buona notizia, è che nel 2025 il Pil è aumentato dello 0,4%, sospinto dagli investimenti (+3,7%), dall’edilizia (+1,4%) e dall’industria (+2,8%). Quella brutta, è la divergenza tra l’andamento complessivo di un Mezzogiorno che, una volta tanto, si concede uno scarto positivo con il Centro-Nord, registrando lo 0,7% di crescita contro lo 0,5%. Un ritardo che pone la Basilicata un gradino sotto rispetto ai vicini e che si allarga se il periodo di riferimento si estendesse agli ultimi cinque anni, durante i quali la regione è cresciuta del 4,1% contro il 9,5% complessivo del Sud.

Bardi: «Buon momento del tessuto produttivo»

Uno sviluppo frenato quindi ma pur sempre di crescita si tratta. E, a rivendicarlo, è lo stesso governatore Vito Bardi, che parla di una regione “dinamica”, soprattutto per la sua capacità di attirare investimenti (pur in presenza di una domanda estera in calo del 21,4%). Il presidente ha sottolineato «il buon momento del nostro tessuto produttivo, con gli investimenti che registrano un incremento del +3,7%, accompagnati da un miglioramento del Pil e da uno straordinario exploit delle esportazioni», ma anche un tessuto sanitario che guadagna «il primo posto in Italia per il rispetto dei tempi di attesa nelle prime visite e raggiunge il 95% per gli esami diagnostici. A questo si affianca la spesa sanitaria privata pro capite più bassa d’Italia, segno di una risposta pubblica efficace ed equa per i cittadini».

Sulle nubi da scacciare, Bardi ha ribadito come la Regione stia «lavorando senza sosta per fronteggiare le criticità emerse: dal contrasto alla mobilità sanitaria, in particolare oncologica e muscolo-scheletrica, attraverso il rafforzamento delle nostre strutture di eccellenza, fino al potenziamento delle politiche ambientali per il riciclo e per la tutela della risorsa idrica di fronte alla siccità». Sul fronte sanitario, in ogni caso, a pesare è proprio la scelta dei lucani di rinunciare a visite specialistiche, circostanza che nel 2024 ha riguardato l’11% dei pazienti, con una “fuga oncologica” verso altre regioni pari al 46,2% dei ricoveri (42,2% per quanto riguarda l’ambito muscolo-scheletrico).

L’ombra dello spopolamento

Il problema reale, tuttavia, è di natura demografica e, nonostante i dati tutto sommato positivi, occupazionale. Nel primo caso per la tendenza a perdere strutturalmente giovani (in particolare laureati) e a per la difficoltà a migliorare, anche di poco, il saldo tra nascite e decessi, con un tasso di natalità del 5,6 per mille e un numero medio di figli per donna pari a 1,08, mentre il tasso di mortalità viaggia al 12,2 per mille, portando un saldo naturale negativo per 6,6 abitanti ogni mille.

Una combinazione di fattori che rischia di decimare la popolazione lucana nel giro di qualche decennio: «Il forte squilibrio naturale, unito ai saldi migratori negativi e alla perdita di giovani qualificati – ha sottolineato lo Svimez –, si traduce in prospettive demografiche particolarmente critiche: nel 2026, la Basilicata conta circa 525 mila residenti, ma nel 2050 la popolazione regionale scenderebbe a circa 412 mila, con una riduzione del 21,6%, la contrazione più intensa tra le regioni del Mezzogiorno».

Il 25,1% dei lucani a rischio povertà



Non solo. La regione, come il resto del Sud, paga la discontinuità lavorativa e la bassa remunerazione, elementi che espongono i lucani per il 25,1% al rischio di povertà. Nei primi sei mesi del 2026, inoltre, i percettori di almeno una mensilità di Assegno di inclusione sono stati 6.860. Secondo il presidente Bardi, «si tratta di una crisi demografica ed emorragia di competenze che non riguarda solo la Basilicata, ma che attraversa l’intero Mezzogiorno e tutte le aree interne e rurali d’Europa. Non è una fatalità locale, ma una trasformazione epocale».

Nonostante il miglioramento delle politiche scolastiche (soprattutto per quel che riguarda il servizio mensa e le palestre, che coprono ormai il 65,56% degli alunni), infatti, la regione continua a perdere il suo futuro, registrando l’unico saldo migratorio negativo (-2,3%) e 4.006 cittadini italiani laureati tra i 25 e i 34 anni che, dal 2021 al 2025, hanno lasciato il territorio. In Basilicata resta inoltre elevato il rischio di dispersione implicita, pari a circa il 15% (media nazionale del 12,3%). Difficoltà che rischiano di compromettere anche i risultati raggiunti.