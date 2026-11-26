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Crescista, sviluppo e coesione nell’intesa tra Confindustria Basilicata, Cgil, Cisl e Uil: «Responsabilità condivisa verso la regione»

Rilanciare la collaborazione tra rappresentanza datoriale e organizzazioni sindacali per contribuire in maniera fattiva alla elaborazione di una proposta programmatica, al fine di favorire una nuova stagione di crescita economica e sociale della Basilicata: si è chiuso con questa comune dichiarazione d’intenti l’incontro svolto a Potenza tra Confindustria Basilicata e le segreterie confederali regionali di Cgil, Cisl e Uil.

Al centro del confronto le priorità strategiche per il futuro della regione da far convergere in un documento congiunto da sottoporre alle istituzioni e agli altri stakeholder. Un programma che si inserisce in un contesto di forte presa di coscienza sia sulle criticità che sulle potenzialità del territorio, dovuto in particolare alle recenti analisi da parte di enti quali, ad esempio, la Banca d’Italia, dalle cui analisi è emersa la necessità di comprendere al meglio gli orizzonti economici della regione.

In un momento storico particolarmente complesso, infatti, segnato da sfide epocali che si sommano alle criticità strutturali del territorio, la Basilicata è oggi chiamata a compiere scelte decisive, non più rinviabili, per assicurarsi un futuro di crescita, sviluppo e coesione. In ballo, non c’è solo la questione energetica in sé (che pure, negli ultimi mesi, è stata al centro di un forte dibattito pubblico e di una decisa contestazione da parte dei lavoratori di numerosi settori) ma l’intero welfare regionale, fortemente condizionato dagli equilibri di mercato e, soprattutto, non sufficientemente valorizzato nell’apporto che fornisce a quello nazionale. Un punto sul quale lavorare, nell’ottica di una riorganizzazione strutturale che metta finalmente al centro le potenzialità industriali del territorio. La volontà, infatti, è quella di rilanciare un percorso congiunto, nel solco delle ottime relazioni industriali che hanno sempre contraddistinto il contesto regionale. Tale obiettivo, hanno precisato le organizzazioni protagoniste del confronto, nasce dalla consapevolezza che, pur nel rispetto delle legittime differenze di impostazione, delle diverse sensibilità e degli interessi che ciascuna organizzazione è chiamata a rappresentare, esiste una responsabilità condivisa nei confronti della Basilicata e delle prospettive delle sue comunità. Una responsabilità che, oggi più che mai, richiede capacità di dialogo, confronto e ricerca di convergenze sulle priorità strategiche per lo sviluppo regionale.

In questo senso, il dialogo tra l’associazione e le sigle sindacali rappresenta un passaggio importante, volto a stabilire una decisa linea d’azione comune in direzione dello sviluppo. L’incontro di Potenza, al quale hanno preso parte il presidente e il direttore generale di Confindustria Basilicata, Francesco D’Alema e Giuseppe Carriero, e i tre segretari generali regionali di Cgil, Cisl e Uil – Ferdinando Mega, Vincenzo Cavallo e Vincenzo Tortorelli – rappresenta quindi un primo momento di interlocuzione, con l’obiettivo di dare avvio a un percorso strutturato di collaborazione e confronto. Un percorso che dovrà progressivamente allargarsi anche alle altre associazioni datoriali, nella convinzione che il rilancio della Basilicata richieda il contributo e il coinvolgimento di tutte le componenti della rappresentanza economica e sociale.

Il punto, resta la gestione proficua delle opportunità di welfare, tema sottoposto fortemente, nelle ultime settimane, alla politica lucana, amministrativa e non. L’obiettivo è concorrere a qualificare una proposta programmatica per il futuro della regione, individuando priorità, interventi e condizioni necessarie a rafforzare la competitività del sistema produttivo, sostenere l’occupazione, valorizzare il capitale umano, contrastare le fragilità territoriali e creare nuove opportunità di sviluppo.

L’intesa raggiunta tra Confindustria lucana e le tre principali organizzazioni sindacali rappresenta, in questo senso, una pietra d’angolo sulla quale costruire il dialogo in un’ottica di crescita territoriale. Da questo primo incontro prende dunque avvio una disponibilità reciproca a lavorare insieme per offrire un contributo concreto alla costruzione di nuove prospettive di sviluppo per la Basilicata.