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Nel 2027 i lucani pagheranno di più l’acqua con un aumento dell’8,4%. Ecco il piano che l’amministratore unico di Acquedotto lucano spa porterà all’esame di Regione Basilicata e 119 comuni

POTENZA – Nel 2027 i lucani pagheranno l’acqua l’8,4% in più. Ma sulle bollette dei prossimi mesi troveranno anche i conguagli per il 2026, perché il rincaro avrà effetto retroattivo.

E’ questo il “piano” che l’amministrazione unico di Acquedotto lucano spa, Alfonso Andretta, si appresta a portare, il 23 novembre, all’esame dell’assemblea della società di Regione Basilicata e 119 comuni lucani su 131.

Perché l’aumento del costo dell’acqua per i lucani



A rivelarlo è lo stesso Andretta nella relazione che accompagna il bilancio 2025. Bilancio che si chiude con un utile di 73mila euro ma soltanto grazie «a partite contabili positive non ricorrenti», ovvero al riconoscimento da parte della Regione di «costi straordinari non coperti da altre fonti di finanziamento». Peraltro con somme che «alla data di redazione del progetto di bilancio le somme non sono state ancora incassate». Perché se si guarda dal 2021 al 2025 ammontano a circa 9,5 milioni le perdite complessive stimate per la gestione del servizio indrico integrato. Ovvero distribuzione dell’acqua per usi vari, collettamento e depurazione.

«Una costante tensione finanziaria»

Diverse le ragioni poste alla base della decisione di procedere col rincaro della tariffa idrica, assieme all’«incremento strutturale della capacità di incasso», «il riallineamento delle scadenze debitorie alla generazione prospettica di cassa», «il recupero delle componenti tariffarie, contributive e creditorie» ed «il contenimento dei costi e riduzione dell’esposizione energetica».

Andretta parla di «una costante tensione finanziaria che è proseguita anche nel 2026 denotando la presenza di significative incertezze che possono comportare dubbi significativi sul presupposto della continuità aziendale».

I ritardi nei pagamenti



Quanto alle ragioni di tali incertezze, l’amministratore le riconduce «principalmente ai ritardi nei pagamenti da parte di alcune categorie di utenti, con conseguente assorbimento di capitale circolante e minore disponibilità di risorse per il pagamento dei debiti, nonché alla crescita dell’esposizione verso i fornitori, in particolare quelli energetici, anche in relazione all’incremento del costo dell’energia elettrica e del PUN nel contesto delle tensioni geopolitiche oltre alla mancata definizione degli accordi con i fornitori di energia nell’anno 2025 per i debiti pregressi».

«Tale elemento – si legge nella relazione di Andretta – ha portato i debiti scaduti a superare i limiti indicati in materia di crisi d’impresa».

Ma ad avvalorare l’allarme sui rischi per la continuità aziendale è già intervenuta anche Bdo Italia spa, la società incaricata delle revisione del bilancio, che ha messo nero su bianco una serie di riserve proprio sul futuro di Al spa.

Non ancora predisposto il piano industriale



Con un piano industriale «tuttora in corso di predisposizione» e una serie di «elementi di incertezza insiti nelle suddette misure formulate dall’amministratore», Bdo ha spiegato di non aver potuto «svolgere le procedure di revisione specifiche che riteniamo sarebbero state necessarie per poter acquisire gli elementi probativi adeguati e sufficienti per valutare l’adeguatezza del presupposto della continuità aziendale».

Giudizio sospeso anche sulla «recuperabilità dei valori iscritti in bilancio e di determinare se si sarebbe potuta riscontrare la necessità di rettifiche».

Gli stessi concetti sono stati ribaditi dal collegio sindacale di Al spa, che al termine di un’interlocuzione continua con i vertici della società ha concluso che «la sostenibilità della continuità aziendale risulta subordinata al verificarsi di una pluralità di eventi futuri non ancora perfezionati alla data della presente relazione e, in larga parte, dipendenti da decisioni di soggetti terzi». Pertanto si è dichiarato dichiariamo «impossibilitato a formulare una proposta circa l’approvazione del bilancio d’esercizio chiuso il 31 dicembre 2025, così come redatto dell’organo amministrativo a causa delle molteplici incertezze significative circa la sussistenza del presupposto della continuità aziendale».

Aumento costo dell’acqua per i lucani, le parole di Andretta



La corsa ai ripari dell’amministratore unico, da un anno affiancato dal dg Luigi Cerciello Renna, risale all’11 agosto con l’invio all’Ente di Governo d’ambito (Egrib), a cui spetta la vigilanza sulla tariffa idrica, di un’«istanza di riequilibrio», con l’indicazione di alcune richieste «finalizzate ad assicurare la continuità aziendale». Quindi: «l’applicazione, già per il 2026, dell’incremento tariffario massimo ammissibile, stimato nell’8,4%»; «il riconoscimento della componente di morosità effettiva eccedente la soglia parametrica prevista dalla regolazione»; «l’accelerazione del recupero dei conguagli tariffari spettanti»; «il riallineamento temporale dei riconoscimenti tariffari rispetto ai costi già sostenuti»; «la valutazione delle condizioni per l’eventuale riconoscimento di un incremento tariffario superiore al limite ordinario».



«La richiesta – scrive Andretta – è stata formulata tenendo contodelle caratteristiche strutturali del servizio idrico in Basilicata (territorio estesoe prevalentemente montuoso, ridotta densità abitativa, rete molto sviluppatarispetto al numero di utenti serviti, consumi energetici superiori alla media nazionale) a fronte di tariffe applicate che sono rimaste inferiori ai valori medi nazionali e meridionali».

Se Egrib approverà la richiesta di Al spa, quindi, per una famiglia tipo lucana, di tre persone, si prospetta una “stangatina” da 90 euro all’anno in più in bolletta nel 2027 rispetto al 2025. Oltre a un conguaglio di circa 30 euro in più per il 2026.

Niente male se si considera che tra il 2023 e il 2025 la bolletta idrica della famiglia tipo lucana era già salita di circa 20 euro.