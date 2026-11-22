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I dati della Cgia di Mestre anche sulla povertà energetica in Basilicata. Un peso sostanziale di 89 milioni aggiuntivi sulla spesa relativa alle utenze

C’è una questione energetica che non va sottovalutata. E non solo per assegnare alla Basilicata una posizione centrale nel contesto delle compensazioni rispetto al ruolo nella fornitura al Paese, argomento preponderante nel dibattito politico degli ultimi mesi. Dati alla mano, infatti, il problema emerge proprio nella gestione quotidiana delle utenze, con il rischio concreto di ritrovarsi con l’inverno in arrivo e l’impossibilità, di fatto, di poter utilizzare pienamente luce e gas in casa. È l’allarme lanciato dalla Cgia di Mestre che, in relazione al 2024, ha rilevato per la Basilicata un peso sostanziale di 89 milioni aggiuntivi sulla spesa relativa alle utenze, il terzultimo risultato in Italia ma la variazione percentuale più elevata (+22,4%, al pari di 6 regioni e di poco superiore alla media nazionale, ovvero 22,2%).

Ma, soprattutto, sui lucani pesa lo spauracchio, o meglio, il timore concreto della povertà energetica: una situazione che riguarda addirittura 33.806 famiglie, per un totale di 74.488 persone e un’incidenza sui nuclei familiari del 14,1%. Cifre che valgono il sesto posto nella classifica nazionale ma, molto più concretamente, l’obbligo di centellinare al meglio l’uso dell’energia domestica, per non ritrovarsi alle prese con bollette fuori portata.

Il paradosso “trivellazioni”

Uno scenario già in essere ma che, alla lunga, rischia di compromettere ulteriormente l’autosufficienza energetica di una regione che, pure, contribuisce direttamente allo sviluppo del Paese in termini di approvvigionamento di petrolio e gas. Di sicuro, la situazione lucana non è dissimile rispetto a quella delle altre regioni italiane. Semmai, per la Basilicata pesa un aggravio legato proprio al famigerato paradosso del mancato rientro dell’apporto fornito con le trivellazioni nel proprio territorio. Come detto, però, dalle altre parti non va meglio, anzi. In Italia, infatti, nel 2024 erano addirittura 2,4 milioni (pari al 9,1 per cento del totale nazionale) le famiglie travolte dai rincari delle utenze domestiche.

Povertà energetica Basilicata e Meridione

Perlopiù, ha precisato la Cgia di Mestre, si tratta di persone anziane, sole, o di nuclei familiari composti da genitori stranieri, oltre che di famiglie con un elevato numero di minori a carico. Decisamente più coinvolta la parte meridionale del Paese, con la Puglia a palesare le difficoltà maggiori (302.500 le famiglie in difficoltà, ovvero 700 mila persone), seguita da Calabria (oltre 143.400) e Molise (quasi 23 mila famiglie in crisi).

Meno gravi, ma comunque gravate da rincari, le situazioni in regioni come Marche, Friuli-Venezia Giulia e Lazio, dove in ogni caso il quadro potrebbe essere destinato a peggiorare da qui a qualche settimana: «Alla luce dei recenti rincari dei prezzi dell’energia elettrica e gas registrati negli ultimi nove mesi – hanno precisato gli esperti –, è molto probabile che in questo inverno la situazione sia destinata a peggiorare, con un aumento generalizzato della povertà energetica in tutto il Paese. Secondo nostre stime, nel 2026 rispetto al 2025 i rincari per le famiglie dell’energia elettrica potrebbero essere del 21,3 per cento e per il gas del 23,2».

Bollette arretrate o riduzione dell’energia in casa

Le condizioni di povertà energetica in Basilicata e altrove (anche se determinate “ufficialmente” dall’impossibilità di accedere ai servizi di luce e gas) possono manifestarsi in modo diverso ma con il comune denominatore di una spesa eccessiva rispetto alle capacità economiche di chi deve affrontarla. Con la conseguenza inevitabile di dover accumulare bollette arretrate o, in alternativa, di dover ridurre l’apporto dell’energia in casa.

Molto, infatti, dipende dal reddito dei consumatori che, qualora risultasse al di sotto delle soglie utili, difficilmente riuscirebbe a trarre beneficio dalle agevolazioni previste, almeno sul lungo periodo. Inoltre, se una famiglia a basso reddito vivesse in un appartamento poco efficiente sul piano energetico, finirebbe per destinare buona parte delle proprie entrate al pagamento delle utenze, specie nei periodi di maggior accensione, entrando quindi in una situazione di vulnerabilità economica e, potenzialmente, nella casistica del distacco. Senza che, all’orizzonte, la situazione geopolitica lasci spazio a speranze di miglioramento: «Il caro energia sta colpendo con una violenza che non ha eguali, e colpisce due volte. La prima a casa, la seconda in bottega, dove i costi sono ancora più alti». Prezzi che sembrano destinati a crescere ancora.