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Sgominata rete di spaccio con minori: 13 misure cautelari tra Matera e Brindisi. L’indagine lunga quasi tre anni ha coinvolto 39 maggiorenni e 10 under 18.

Minorenni usati come corrieri della droga nel Materano: 13 misure cautelari. Gli stupefacenti acquistati in Puglia. Un’attività investigativa lunga quasi tre anni, da luglio 2023 a marzo 2026, che ha coinvolto 39 maggiorenni e 10 minorenni. Tredici le misure cautelari eseguite a Bernalda e in altri comuni del Materano e nelle province di Brindisi, Modena e Palermo. Una notifica è arrivata a un detenuto nella casa circondariale di Matera. Cinque persone in carcere, 3 ai domiciliari. Per 5 minorenni è scattato il collocamento in comunità. Uno dei destinatari dei 6 avvisi di interrogatorio preventivo emessi, arrestato in flagranza perché in possesso di droga.

Due le accuse, a varo titolo: associazione per delinquere finalizzata al traffico e spaccio con l’aggravante del coinvolgimento di minori e detenzione ai fini di spaccio. E’ quanto deciso dai Gip del Tribunale ordinario e del Tribunale per i minorenni di Potenza su richiesta della Direzione distrettuale antimafia della Procura della Repubblica e della Procura per i minorenni del capoluogo lucano e notificate nella mattinata di ieri nelle province di Matera, Brindisi, Modena e Palermo, nonché presso la Casa circondariale di Matera.

LE INDAGINI SUL RETICOLO DELLA RETE DI SPACCIO TRA MATERA E LA PUGLIA

Il quadro investigativo è stato ricostruito – in una nota congiunta – dal procuratore distrettuale di Potenza, Camillo Falvo, e dal procuratore presso il Tribunale dei minorenni, Anna Gloria Piccinini: i Carabinieri della Compagnia di Pisticci hanno scoperto l’operatività di un gruppo che acquistava le sostanze a Matera, Bari e Taranto. Un’associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, nella quale proprio i più giovani erano stati coinvolti nella detenzione ai fini dello spaccio, a Bernalda e nel Materano.

Secondo l’accusa, il sodalizio sarebbe stato composto e diretto quasi interamente da ragazzi: il presunto capo operativo aveva 18 anni all’inizio delle indagini e, nell’ultima fase, sarebbe stato affiancato da un minorenne con funzioni di coreggente. Un minore avrebbe svolto attività di spaccio su strada già prima di compiere 14 anni; un altro, non imputabile in ragione dell’età, sarebbe stato direttamente strumentalizzato dal gruppo. Circa 30 dei 49 indagati complessivi hanno attualmente meno di venticinque anni.

IL RUOLO DEI MINORI E IL COINVOLGIMENTO DEI FAMILIARI

I minorenni sarebbero stati impiegati stabilmente quali corrieri, vedette e custodi della sostanza stupefacente, anche con funzioni di ‘magazzini mobili mettendo a disposizione garage e mansarde delle abitazioni familiari. Le indagini hanno inoltre evidenziato il coinvolgimento di alcuni familiari, tra cui un padre, arrestato per aver custodito oltre 250 grammi di hashish per conto del gruppo, e una madre che avrebbe recuperato in piena notte un borsello contenente l’incasso per sottrarlo a un controllo delle forze dell’ordine. In totale sono 172 i capi di imputazione contestati ai minorenni e 147 per i maggiorenni.

MATERA, LA BANDA SGOMINATA TRA CANALI TELEGRAM, BICI ELETTRICHE E LOGISTICA DELLO SPACCIO

Il gruppo si approvvigionava di cocaina e hashish anche attraverso canali Telegram gestiti da soggetti pugliesi, mediante cataloghi digitali. La sostanza veniva ritirata a Bari e Taranto da autisti di fiducia, accompagnati da ragazze per non destare sospetti. Il taglio e il confezionamento sarebbero avvenuti in garage a serranda abbassata e in stanze di B&B affittate a rotazione, anche online. Per le consegne al dettaglio e il controllo della piazza di spaccio di Bernalda, i vertici imponevano l’uso di biciclette elettriche per la silenziosità e la possibilità di attraversare aree chiuse al traffico. La rete di spaccio era rivolta a una platea eterogenea di acquirenti, tra cui giovani della movida, adulti, consumatori abituali e cittadini stranieri.

Sono stati identificati oltre 150 acquirenti, di cui almeno 20 minorenni. Dalle indagini è emerso che i vertici esercitavano un controllo stringente sui soggetti addetti allo spaccio, soprattutto minorenni, impartendo direttive volte ad aggredire chi si fosse appropriato degli incassi e a minacciare chi manifestava cedimenti, o l’intenzione di rivolgersi ai Carabinieri, arrivando a prospettare violente percosse o l’esplosione dell’auto dei complici. Sempre secondo la ricostruzione investigativa, i vertici si sarebbero fatti carico delle spese legali dei minorenni fermati, con la finalità di assicurarne il silenzio.