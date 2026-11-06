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Matera, no alla scuola itinerante e alle aule pericolose. Gli studenti del Liceo Stigliani aspettano da 15 anni. Mancini: «Lavoriamo insieme».

Alle 8 ieri mattina erano davanti al liceo “Stigliani”. È da lì che è partita la protesta degli studenti ricevuti poi dal Presidente della Provincia. «Il tavolo avviato con i ragazzi del Classico – spiega Mancini – è stato allargato anche a loro. Stiamo cercando soluzioni per individuare spazi dell’Università e della Regione – aggiunge – Lavoriamo per risolvere». I problemi stanno innanzitutto in 14 delle 45 classi presenti nell’istituto: sei classi costrette a fare lezione nella sede della scuola media Nicola Festa e otto nei locali sotto la sede del consiglio comunale in via Sallustio. Gli stessi dai quali si è staccato un pezzo di controsoffitto qualche giorno fa (come mostrato dalle foto), dopo profonde infiltrazioni.

«Anche per noi docenti ci sono problemi, costretti a spostarci nella stessa giornata da una sede dell’altra, da un capo all’altro. della città – spiega la vice preside Cinzia Di Noia – Questa situazione va avanti da 15 anni così; è pesante in particolare oggi con i costi alti della benzina. Quest’anno abbiamo tentato orari più decenti ma ogni docente ha almeno due sedi. In questi anni c’è stato qualche tentativo con la Provincia negli anni, a singhiozzo. Con la presidenza Mancini abbiamo riscontrato una attenzione molto più alta, pur senza strumenti nè risorse. L’Università è una soluzione che abbiamo sempre proposto ma da quello che sappiamo, avrebbe risposto con un diniego».

SCUOLA A MATERA, LA RABBIA DEGLI STUDENTI E LE RICHIESTE DI SICUREZZA

Carlotta è una delle studentesse che hanno promosso la protesta di ieri, esasperata come la maggior parte dei suoi compagni da una situazione che al diritto allo studio contrappone condizioni di invivibilità nelle classi e in alcuni casi di scarsa sicurezza. «L’idea nasce dopo le proteste dei ragazzi del Classico e abbiamo avuto voglia di farci sentire anche noi – spiega Carlotta – Siamo una scuola divisa da tanti anni e per noi il punto di non ritorno sono stati i problemi nella sede di via Sallustio.

Non solo siamo divisi, ma non vogliamo rischiare la vita, pretendiamo sicurezza. Incontreremo il presidente della Provincia a cui consegneremo il nostro documento con la Rappresentanza della Consulta e della Rete Studenti Medi». «Vogliamo almeno che venga eliminata la succursale di via Sallustio e per chi frequenta l’indirizzo musicale non è possibile che si debba spostare da una sede all’altra con gli strumenti musicali. Ci siamo confrontati con il Preside che ci ha detto che non ci sono locali disponibili al momento ma almeno vogliamo siano risolti i problemi di sicurezza per noi e il personale – aggiunge Vittoria.

LE TESTIMONIANZE SUL DEGRADO E IL CROLLO SFIORATO IN CLASSE

«Nella succursale di via Matarazzo la situazione era tremenda – prosegue Margherita che per tre anni ha dovuto spostarsi in quella sede – i termosifoni erano sempre spenti. In via Sallustio, però, stavano peggio con finestre rotte e pezzi che cadono dal soffitto». Giovanni ricorda: «Lo scorso anno ero stato in via Sallustio e non si era mai arrivati a una situazione così grave. Nessuno in questi anni aveva mai voluto alzare la voce e questo è stato un errore. La protesta deve partire da noi al minimo segnale». Ilaria conferma: «Nella sede della Nicola Festa c’erano moltissimi problemi; via Sallustio d’altronde non è adeguata per essere una scuola. Io ero nella classe in cui giovedì è caduto un pezzo del soffitto. Con un mio compagno abbiamo visto le infiltrazioni e ci siamo spostati per precauzione. Giusto in tempo».