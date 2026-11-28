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Matera, il cantiere a Piazza della Visitazione solo all’80%: un ritardo certificato. Le ultime determine rendono ufficiale e incolmabile lo scarto

Sono due determine dirigenziali del 26 novembre scorso a certificare plasticamente il ritardo sostanzialmente incolmabile per i lavori a piazza della Visitazione che dovrebbero essere conclusi entro il 16 di dicembre.

Le determine innanzitutto spiegano che gli interventi sono divisi in due parti una più corposa da 10,3 milioni di euro ed un’altra da poco più di 500mila euro. Poi evidenziano che i lavori al netto di altri costi ammontano complessivamente a 8 milioni e 183mila euro. Al 1 luglio ci sono 5 milioni 860mila euro a cui si aggiungono certificazioni del Rup del 16 novembre da 584.365 euro e poi altri 79.004 euro per gli stati di avanzamento 8 e 8a per un totale di 6 milioni 529mila euro a cui andranno aggiunti evidentemente una serie di oneri di legge.

CANTIERE PIAZZA DELLA VISITAZIONE, RITARDO CERTIFICATO

Ma di fatto tra gli 8,183 dei lavori complessivi e i 6,529 di quanto effettuato c’è una differenza 1 milione 654mila euro. Parliamo di una cifra che rappresenta circa il 20 per cento del totale dell’opera.

Questi numeri sono evidentemente desunti dall’interno della determina sullo stato di avanzamento lavori del 26 novembre e lasciano pensare che difficilmente tra il 16 novembre data certificata dal Rup e il 16 dicembre data di fine lavori ci possano essere opere totali per 1,6 milioni di euro.

Altresì va aggiunto che l’altra parte,meno cospicua ed impattante dell’intervento (cosiddetto intervento E) per un ammontare complessivo di circa 546mila euro e che al 16 novembre sono stati eseguiti lavori per 200mila euro. Insomma anche in questo caso, sia pur con cifre di entità e portata minore si sarebbe lontani dal completamento dell’opera stessa.

I NUMERI

Definiti questi numeri che di fatto rendono plasticamente la situazione e il ritardo in corso. Si apre probabilmente la questione delle risorse e dei finanziamenti. Infatti la parte più importante del complesso delle risorse per 10,3 milioni di euro totali sui 10,9 finanziati sono fondi regionali in parte PO-Fesr 2014-2020 e in parte Poc. Fondi però che devono essere utilizzati completamente entro la fine dell’anno e rendicontati e che in caso vadano “persi” ricadranno come costi da sopportare sull’Amministrazione cittadina rischiando di causare problemi di tenuta ai conti comunali.

LE ULTIME DETERMINE

Insomma la situazione prefigurata in una recente commissione Lavori Pubblici stando alle ultime determine prende corpo in maniera sempre più tangibile e concreta.

L’Amministrazione comunale dovrà interfacciarsi con la Regione per riuscire, in mancanza della possibilità di una proroga ad avere un’altra e diversa fonte di finanziamento. Un’operazione complessa, non semplice ma necessaria per tutelare i conti del Comune.

I TEMPI NECESSARI PER IL COMPLETAMENTO DEI LAVORI

Poi si aprirà la questione dei tempi necessari per arrivare al completamento dei lavori. Basterà il 2027 per riuscire a farlo? Domande che saranno all’ordine del giorno nelle prossime settimane. Insieme evidentemente ad una serie di verifiche contrattuali che il Comune dovrà effettuare. La questione piazza della Visitazione è molto delicata e i lavori in tempo non possono finire. Non è più solo una questione visivamente percepibile ma è spiegata in modo tangibile nelle determine del 26 novembre. Mancano ancora lavori per più di 1,6 milioni di euro, il 20 per cento del totale.