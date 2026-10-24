Lanciano un pallone pieno di droga e smartphone nel cortile del carcere: due arresti a Matera

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Un pallone imbottito di droga e smartphone da lanciare nel carcere di Matera: il piano di un uomo e una donna sventato grazie alle forze dell’ordine

MATERA – Un pallone da calcio imbottito di hashish, cocaina e smartphone lanciato oltre il muro di cinta del carcere di Matera. È l’ingegnoso stratagemma ideato da una coppia di 25 e 26 anni, scoperto e sventato grazie all’intuito e alla sinergia tra Polizia di Stato e Polizia Penitenziaria. I due giovani colti in flagranza di reato sono in arresto e posti ai domiciliari.

Un insolito contenitore per introdurre droga e cellulari, lanciato nel cortile della casa circondariale di Matera per farlo recuperare a qualcuno dei detenuti durante l’ora d’aria. È lo stratagemma utilizzato dai due. Piano sventato da un agente penitenziario che, al termine del proprio turno di servizio, ha notato un uomo mentre scavalcava la recinzione perimetrale del carcere e lo ha bloccato.

IL PIANO SVENTATO E L’ANALISI DEL PALLONE

Nel frattempo, nell’area carceraria, altri agenti hanno trovato un pallone da calcio in cuoio che presentava un’anomala applicazione di nastro adesivo in corrispondenza di uno degli esagoni. Le indagini della squadra mobile e degli agenti penitenziari, condotte anche attraverso l’analisi delle immagini di videosorveglianza, hanno consentito di ricostruire la dinamica dell’accaduto e di accertare il coinvolgimento di una donna, rintracciata poco dopo. Secondo quanto emerso, sarebbe stata proprio la donna ad aiutare il complice a superare le recinzioni esterne, consegnandogli il pallone da lanciare oltre il muro di cinta.

L’esame del pallone, effettuato insieme alla Polizia scientifica, ha svelato l’ingegnoso sistema utilizzato per occultare il materiale: uno degli esagoni in cuoio risultava scucito per consentire l’inserimento di oggetti all’interno, quindi riposizionato e fissato con del nastro adesivo per mascherare la manomissione. Al suo interno, trovati circa 96 grammi di hashish, 20 grammi di cocaina, uno smartphone e altri dispositivi elettronici per la connessione a internet. I due sono stati arrestati e sottoposti ai domiciliari.