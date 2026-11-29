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Matera ricorda la cittadinanza onoraria conferita nel 2005 all’allora Capo della Polizia, Giovanni De Gennaro. Lo ha ricordato un post dell’ex consigliere Corazza.

Nel suo post sui social l’ex consigliere Michele Corazza ha ricordato che nel 2005 Gianni De Gennaro divenne cittadino onorario di Matera, quando ricopriva il ruolo di Capo della Polizia. «Non tutti ricordano o comprensibilmente sanno, che Gianni De Gennaro è cittadino onorario della città di Matera: una scelta che condivisi da subito, insieme all’allora sindaco Michele Porcari. Il peso della pressione giudiziaria e mediatica aiuta a comprendere il suo gesto, ma resta il suo impegno contro la mafia e il legame con Matera – ha scritto aggiungendo – In modo pacato e trasversale, la città non deve e non può dimenticare lui, né altri cittadini onorari o chi le ha dato lustro. Mi aspetto che la Città, in modo semplice preghi per la sua anima».

Anche l’ex sindaco Porcari ha ricordato quel riconoscimento e una cerimonia che si svolse al teatro Duni nel corso della quale si esibì anche la Banda del Corpo della Polizia in concerto.

I FUNERALI A ROMA E IL NOME DI DE GENNARO TRA QUELLI CON LA CITTADINANZA ONORARIA DI MATERA

In queste ore la salma di De Gennaro, che si è ucciso una settimana fa, è vegliata nella camera ardente della Scuola della Polizia a Roma dove domani si terranno i funerali solenni nella chiesa di Santa Maria Degli Angeli, a cui prenderà parte il presidente della repubblica, Sergio Mattarella.

La figura di De Gennaro in questi giorni è passata attraverso ricostruzioni dei suoi legami, della sua attività diversificata soprattutto dopo la sua uscita dalla Polizia nel tentativo di ricostruire le ragioni di un gesto così estremo. Matera, come ha scritto Corazza sui social, ricorda il riconoscimento che gli fu assegnato 21 anni fa e che oggi si può ancora ritrovare nel quadro che al sesto piano del palazzo comunale mostra i nomi delle personalità che ottennero lo stesso riconoscimento. Tra loro spiccano il regista Francesco Rosi ma anche Julian Assange, il Dalai Lama, monsignor Salvatore Ligorio. La cittadinanza onoraria rappresenta di fatto un legame con il luogo che la assegna e che per alcuni versi lega chi lo riceve a quella comunità.

Tra i nomi più recenti si ricorda anche Patrick Zaki. Il giovane ricercatore dell’Università di Bologna era stato fermato all’aeroporto del Cairo al rientro in Egitto ed è rimasto in detenzione fino alla scarcerazione temporanea nel dicembre 2021. Zaki fu accusato di minaccia alla sicurezza nazionale, incitamento a manifestazione illegale, sovversione, diffusione di notizie false e propaganda per il terrorismo.