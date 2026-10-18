«Diteci perché ci avete venduti tutti». Agricoltori in corteo a Matera

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La protesta degli agricoltori nel Materano: «Oggi siamo qui per i nostri figli. Non vogliamo il glisofato, un erbicida sistemico, vogliamo usare il nostro grano».

«Diteci chi ci ha venduti, vogliamo saperlo». Lo urla dal suo trattore uno degli agricoltori del Comitato Collina Materana che ieri, sabato 17 ottobre 2026, ha sfilato con più di altri 25 mezzi per denunciare le condizioni proibitive che sta affrontando il lavoro agricolo. «Oggi siamo qui per i nostri figli – dice ancora – Non vogliamo il glisofato, un erbicida sistemico, vogliamo usare il nostro grano».

Non avrà più di 35 anni e mentre parla dei suoi figli viene in mente che l’agricoltura si è sempre tramandata di padre in figlio ma oggi rischia di fermarsi, a causa dei costi altissimi di gestione e soprattutto della concorrenza estera che mina il prodotto locale oltre alle politiche che stanno mettendo in ginocchio il Paese.

AGRICOLTORI IN CAMPO NEL MATERANO, LE RAGIONI DELLA PROTESTA

I trattori che ieri, sabato 17 ottobre 2026, sono arrivati all’ingresso di Matera, dopo essere partiti dalla zona di “Tre confini” sulla Matera-Metaponto, sfilando in modo pacifico insieme ad alcuni autotrasportatori, sono il volto e la voce della provincia e delle aziende piccole e grandi che nella terra vogliono continuare ad avere il loro futuro. Il grano, quello che coltivano, lo hanno lanciato in aria mostrando l’oro che ha sempre mantenuto famiglie intere e oggi rischia l’oblìo.

Ad accoglierli con applausi e slogan come “Abbasso la guerra, viva la terra” o “Siamo custodi della terra non complici di guerra”, c’erano un centinaio di cittadini: giovani, anziani, mamme con i bambini, tutti con la voglia di sostenere una battaglia che finisce non solo sulle tavole ma anche nei portafogli delle persone. Tra loro è apparso anche il camioncino di un caseificio della zona che ha offerto latticini ai partecipanti.

APPELLO PARTITO DAI SOCIAL

L’appello era partito sui social dal “Cantiere per l’alternativa”, come spiega una delle componenti, Chiara Saponaro ampliando i temi della battaglia a una panoramica complessiva: «Esprimiamo solidarietà non solo agli agricoltori – dice – si tratta di un problema sistemico; siamo stanchi di un governo che dà priorità economiche, finanzia un genocidio e non investe invece in scuola, welfare e salari dando dignità al nostro lavoro.

L’incontro di oggi è un inizio e siamo felici che la gente vada in strada e cominci a lottare contro la normalizzazione di tutto questo. Siamo pronti a proseguire le nostre iniziative su molti altri tremi di attualità nel nostro Paese».

AGRICOLTORI IN CORTEO, LE PAROLE DI DOMENICO MANGIERI

Domenico Mangieri, del Comitato Collina Materana è una delle voci degli agricoltori.

È lui che descrive la realtà che ogni giorno gli agricoltori devono affrontare e che diventa difficoltà per la qualità di ciò che arriva sulle tavole degli italiani: «Non è la nostra prima manifestazione – aggiunge, spiegando che la categoria rappresenta la maggior parte dei centri del territorio – ma questa volta situazione è più grave del passato perchè in discussione c’è la produzione del grano, la coltura principe della nostre zone. E problemi si registrano anche per la carne, il latte e le olive con prezzi ormai precipitati.

RISCHIO PRODUZIONI FUORI MERCATO

C’è il pericolo – annuncia – che le produzioni finiscano fuori mercato. Le medie produttive al nord sono di circa 70-80 quintali all’ettaro, fino a 100 quintali ucraini e canadesi. Nelle nostre zone l’anno scorso non si sono superati in media i 20 quintali a ettaro e questo vuol dire arrivare a una somma pari a 500 euro a cui si aggiungono 300 euro di aiuti comunitari per un totale che non supera i 1500 euro di costi di produzione. Quest’anno le somme vanno raddoppiate e i problemi nelle aziende diventano seri: siamo in piena semina ma i terreni sono impreparati; nel frattempo siamo costretti a seminare fieno perché le aziende devono alimentare gli animali; il gasolio scarseggia e con questi costi dobbiamo capire cosa accadrà in futuro».

INCONTRO IN PROVINCIA CON GLI AGRICOLTORI

Il 22 ottobre il presidente della Provincia di Matera, Mancini, incontrerà gli agricoltori e con loro affronterà la crisi in atto e le misure che le istituzioni possono contribuire a mettere in campo per salvare il comparto-simbolo della Basilicata e dell’intero Mezzogiorno. «Siamo a supporto di tutto ciò che deve muoversi. È arrivato il momento di fare qualcosa davanti all’aumento sproporzionato del gasolio che ha portato a scompensi soprattutto per gli agricoltori che ci mettono il cibo in tavola – spiega Mancini mentre aspetta l’arrivo dei trattori – Vogliamo tutelare tutte le categoria che sono state colpite direttamente e indirettamente.

La Provincia vuole esserci, essere sede nella fase di coinvolgimento che questo momento richiede.

Vogliamo confrontarci con tutte le categorie per fare il punto su come organizzarci».