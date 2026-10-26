Caro vita, a Tursi resiste il presidio, tra petizioni, appelli e preghiere

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Caro vita, il presidio a Tursi durerà almeno fino al 6 novembre. Incontro con il vescovo Orofino che ha impartito la benedizione «Speriamo in risposte risolutive subito». Prosegue la raccolta di firme per stilare un documento destinato a Bardi

Il presidio di Tursi contro il carovita non si “scioglie”. L’ultimo punto di ritrovo fisso degli agricoltori lucani continuerà a occupare il piazzale Fagnano, al bivio sulla Strada statale Sinnica. Almeno fino al 6 novembre prossimo. I promotori lo hanno ribadito anche ieri mattina, quando hanno ricevuto la visita di monsignor Vincenzo Orofino, vescovo della diocesi Tursi-Lagonegro. Un “ritorno”, quello del presule, ad appena 48 ore di distanza dal primo incontro di venerdì 23 ottobre, quando aveva raggiunto il presidio per esprimere di persona «la vicinanza e la solidarietà della Chiesa» ai manifestanti.

CARO VITA, IL PRESIDIO A TURSI RESISTE

Come già accaduto due giorni prima, il vescovo ha impartito la benedizione ai presenti e rivolto un’invocazione alla Madonna di Anglona affinché la battaglia pacifica portata avanti da agricoltori, autotrasportatori, pensionati e studenti possa condurre ai risultati auspicati.

Monsignor Orofino, peraltro, aveva già condiviso con i promotori del presidio, venerdì scorso, le «problematiche vissute per quanto riguarda il caro carburanti con le conseguenti ricadute sociali per le attività direttamente coinvolte e per le filiere che chiamano in causa tutti i cittadini con il carovita».

Anche durante la prima visita al bivio di Tursi il presule aveva auspicato «la piena valorizzazione delle risorse del territorio lucano che non può arrendersi allo sconforto di sapersi appendice periferica del ‘sistema Paese’», sottolineando che «anche la nostra terra, ricca di acqua, di risorse e di prodotti pregiati, merita la giusta considerazione a ogni livello». Considerazioni che il vescovo ha ribadito durante la visita di ieri mattina, aggiungendo: «Speriamo che chi ha il compito di dare delle risposte risolutive possa darle subito. E darle bene».

LA PETIZIONE

Quindi ha salutato i presenti e lasciato piazzale Fagnano, dove prosegue anche la raccolta di firme da allegare a un documento condiviso con altri comitati, associazioni e sindaci del territorio da presentare al presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.

Sono otto, in estrema sintesi, le richieste dei promotori del presidio di Tursi da avanzare alla Giunta regionale lucana: un tavolo di confronto “aperto” ai rappresentanti della protesta; la tutela del potere d’acquisto, con interventi mirati per compensare i rincari; sostegni alle imprese, con aiuti concreti per autotrasporto e attività produttive; un contrasto al caro carburanti, in modo da mitigare l’impatto sul costo della vita; un’azione unitaria per sollecitare insieme il Governo nazionale; un Fondo regionale per l’azzeramento per il 2027 dei canoni irrigui; burocrazia zero, con semplificazione e riduzione degli oneri per le aziende agricole; una serie di garanzie circa impegni trasparenti, tempi certi e interventi verificabili.

LE RIVENDICAZIONI

Rivendicazioni, in pratica, avanzate anche da altri comitati e associazioni lucani, rilanciate nella giornata di sabato, in occasione della marcia dei trattori che è stata organizzata da Marconia di Pisticci a Pantanello di Bernalda e ritorno. Oltre che nella giornata di venerdì, nel corso di un incontro tra una delegazione di vari comitati spontanei e il presidente della Provincia di Matera, Francesco Mancini, e di una mega assemblea nella sala consiliare dello stesso Comune di Tursi, dove la sindaca Maria Anglona Adduci aveva chiamato a raccolta anche gli altri primi cittadini del Metapontino.

PRESIDIO A TURSI: «CI STANNO METTENDO IN GINOCCHIO»

«Non possiamo andare avanti così – avevano denunciato con forza i manifestanti -. Il caro carburanti e l’aumento dei costi delle materie prime ci stanno mettendo in ginocchio. Se i prezzi non scenderanno, continueremo ad oltranza con il nostro presidio sulla Statale Sinnic»”. I promotori della protesta avevano evidenziato l’aumento dei prezzi di concimi e fertilizzanti e la differenza tra gli introiti percepiti sui prodotti e i prezzi al consumo. Ma avevano insistito moltissimo sui costi ormai proibitivi del carburante.

CARO VITA E CARO CARBURANTE

Costi che con il passare dei giorni tendono a salire invece che diminuire. Anche ieri, domenica 25 ottobre 2026, il prezzo medio dei carburanti in modalità “self service” lungo la rete stradale nazionale era pari a 2,019 euro al litro per la benzina e 2,261 euro/l per il gasolio; mentre sulla rete autostradale, il prezzo medio self era di 2,042 euro al litro per la benzina e 2,302 euro/l per il gasolio.

IL PREZZO DEL GASOLIO AGRICOLO

«Ma il gasolio agricolo, ormai, viaggia intorno a 1,30 euro al litro. Il prezzo di 0,80 centesimi al litro pagato fino a qualche mese fa ormai è solo un lontano ricordo», ripetono come un mantra gli agricoltori.

Di qui la protesta, con presidi e cortei di trattori e tir, e gli appelli accorati rivolti alla Regione e al Governo nazionale. Intervenuti negli ultimi giorni con una serie di provvedimenti e impegni (25 milioni complessivi dalla Regione Basilicata, 60 milioni a livello nazionale dal Governo) che, ad ogni modo, non sono stati ritenuti sufficienti da una parte dei manifestanti.

LE NUOVE INIZIATIVE

Ecco perché, insieme ai sindaci dell’area materana, si è deciso di procedere con una serie di iniziative, ovvero: “la redazione, in tempi brevi, di un documento condiviso che sintetizzi le diverse petizioni elaborate dai gruppi promotori dei presìdi territoriali; il coordinamento di un incontro tra una delegazione dei manifestanti e le istituzioni competenti, con particolare riferimento alla Regione Basilicata e alla Prefettura; la prosecuzione del confronto tra gli amministratori locali per sostenere in maniera coordinata le richieste della mobilitazione. È stata inoltre avanzata la proposta di mettere a disposizione la sede della Provincia di Matera per un nuovo tavolo istituzionale, allargato a tutti i 31 sindaci della provincia”. Insomma, la protesta continua; si lavora al documento unitario e si pensa già alla mobilitazione per lo sciopero di venerdì 30 ottobre.