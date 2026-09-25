Matera, nel carcere nasce “Prison Bread”, taralli e biscotti per costruire il futuro

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Nel carcere di Matera il laboratorio “Prison Bread” impiega tre detenuti nella produzione di taralli e biscotti: lavoro, formazione e reinserimento oltre la pena

Il tempo. Quello che non passa mai e scandisce, nell’inattività, il passare dei giorni, dei mesi, degli anni. Forse è anche per questo che il saluto, in carcere, si esprime con la parola “Buona” lasciando aperta ogni ulteriore ipotesi.

Il trito e ritrito tema della rieducazione, in carcere, fa i conti con le reali opportunità di aprire ogni giorno anche solo per qualche ora la porta della cella per fare altro. E nel caso del carcere di Matera, da luglio scorso, l’altro è un forno che tutti i giorni produce taralli e biscotti. Antonio, Mario e Luigi sono i nomi di fantasia dei tre protagonisti di una storia positiva che è invece molto reale.

Sono loro che nel laboratorio interno del “Prison bread”, inaugurato nel luglio scorso, trasformano materie prime in prodotti con gusti differenti per ora prenotabili solo telefonicamente (al 329.5861687 oppure al 345.9391659) ma presto disponibili anche in circuiti di supermercati non solo cittadini e attraverso l’e-commerce.

CARCERE DI MATERA E IL PROGETTO PRISON BREAD

I tre detenuti hanno seguito un corso tenuto da Arlab – come spiega il cappellano del carcere, Fra Gianparide Nappi – che rientra nel progetto portato avanti dalla cooperativa sociale “So economy” (che riunisce Il Consorzio La Città Essenziale, Vita Nuova , L’Abbraccio, Oltre l’Arte, Il Puzzle) che li ha assunti. Sotto le abili mani di Cosimo Martino, dell’omonimo forno cittadino, pian piano l’arte bianca ha preso vita in uno spazio che è diventato luogo di incontro e crescita quotidiana. Il futuro può passare anche da questo, quando arriverà il fine pena? «Forse potrebbe accadere – spiega ancora Fra Gianparide – ma per ora è soprattutto una occasione di impegno quotidiano».

TRE DETENUTI TRA TARALLI E BISCOTTI CHE SANNO DI LIBERTÀ

E così ogni giorno, dalle 9 alle 13, seguiti dal tutor Luca Colucci, hanno ampliato la produzione e ora il catalogo prevede taralli alla curcuma e al curry, marzapane fichi e mandorle, paste da latte al cioccolato e molto altro. «Ci sono tante variabili che intervengono nelle loro scelte future – aggiunge – a cominciare dal fine pena che in un caso è molto vicino ma che potrebbe non coincidere con una scelta legata a questa esperienza perché in alcuni casi si tratta di persone che hanno un lavoro precedente alla detenzione e che sono intenzionati a proseguire. In altri casi, quando il fine pena è più lontano, questo lavoro diventa un piacere e nel tempo potrebbe proseguire con uno sguardo più lungo».

L’obiettivo è farne una attività che non resti fine a sé stessa; il tirocinio con Arlab è valido fino al 15 ottobre, dal giorno dopo i tre saranno assunti a tempo determinato legato al fine pena.

LE ALTRE ATTIVITÀ

Colucci annuncia a breve l’avvio di una vera e propria campagna di comunicazione che amplierà il raggio d’azione. «Oltre L’arte avvierà – aggiunge Colucci – una serie di attività che amplieranno il raggio d’azione oltre l’artigianato per rivolgersi alla panificazione. Tra qualche anno potrebbe così iniziare una attività che sarà in grado anche di coinvolgere il detenuto che al momento sta affrontando una pena più lunga e lavora già nel forno del carcere».

Il futuro è l’altra parola simile a un ossimoro parlando di detenzione.

Capita però che in un Paese nel quale il carcere è il modo migliore per educare alla violenza, si apra la porta di una stanza che profuma di taralli e biscotti. E di libertà.