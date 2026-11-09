Matera perde gli Alpini, l’adunata si farà a Verona

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Adunata Alpini 2028, Matera ancora beffata. Mancano reali garanzie su copertura economica dei costi. Difficile al momento senza certezze immaginare di riprovarci ancora

Niente da fare per Matera e l’adunata degli alpini. Anche per l’edizione 2028 la candidatura della città dei Sassi non è andata a buon fine ed è stata premiata invece Verona. La decisione presa sabato scorso dal Consiglio direttivo dell’Associazione. Per la città dei Sassi non c’è stato ancora nulla da fare malgrado il tentativo di completare un percorso che di fatto è iniziato da diversi anni ma che non riesce a trovare il suo degno approdo.

MATERA, NIENTE ADUNATA ALPINI, SI FARÀ A VERONA

Verona ospiterà per la quarta volta l’adunata dopo gli appuntamenti del 1964, 1981 e 1990, in un territorio di eccezionale vocazione per le penne nere e con migliaia di iscritti. L’organizzazione dell’Adunata nel prossimo anno dopo che Brescia passerà il testimone a Verona.

Stando a quanto raccolto, soprattutto le garanzie economiche necessarie a sostenere l’organizzazione di un evento di questa portata hanno fatto pendere la bilancia a favore della proposta di Verona. Gli impegni delle istituzioni, in particolare della Regione Basilicata, non hanno evidentemente convinto abbastanza da consentire a Matera di ospitare un appuntamento che avrebbe catalizzato l’attenzione nazionale e richiamato le enormi folle che ogni anno partecipano all’adunata degli alpini.

L’ULTIMA ADUNATA AL SUD RISALE AL 1993

L’ultima adunata nel Mezzogiorno, tenutasi a Bari, risale al 1993, e oggi un’adunata garantisce la presenza di circa 300.000 alpini che evidentemente garantiscono un riscontro economico importante in termini di i benefici.

Ci sarà adesso da capire se la sezione di Puglia e Basilicata ci riproverà anche in un prossimo futuro rispetto ad un’iniziativa che più volte purtroppo è andata ad un passo dal risultato ma senza mai riuscire realmente a raggiungerlo.

MANCANO ATTI DI SOSTEGNO PER MATERA

«A questo punto malgrado comunque gli inviti che riceviamo a non desistere rispetto al futuro io credo che questa candidatura si potrà riproporre solamente se ci saranno atti di sostegno tempestivi che possano in qualche modo supportarla.

Solo di fronte ad un sostegno chiaro a questo tipo di iniziativa varrà la pena di presentare nuovamente questa candidatura» precisa Vito Giase. capogruppo degli alpini di Matera e vicepresidente della sezione di Puglia e Basilicata.

ADUNATA ALPINI, SI SPERAVA IN UN FINALE DIVERSO

Va ricordato che nel 2024 Matera era andata molto vicina all’organizzazione dell’adunata 2026 finendo per essere beffata solo al ballottaggio da Genova.

Una situazione che si sperava potesse ripetersi con un finale diverso in questa circostanza quando però la scelta di Verona non è mai parsa davvero in discussione viste le garanzie che sono arrivate nel corso delle ultime settimane e che hanno permesso alla candidatura scaligera di avere un’ulteriore spinta verso la realizzazione del progetto per il 2028. Fermando al contempo le speranze di Matera che non ha ottenuto un’identica e unanime adesione istituzionale.