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Rotondella, persi 24 anni per la bonifica del pozzo Nova Siri Scalo 01, a Corleto giallo sui documenti. Tornano in discussione le responsabilità di Eni e Gas Plus.

ROTONDELLA (MATERA) Devono ripartire da zero le procedure per bonifica dei terreni inquinati attorno al pozzo di gas Nova Siri Scalo 01, nel territorio del comune di Rotondella. Lo ha deciso il Consiglio di Stato cancellando 24 anni di fughe in avanti e inerzie amministrative. I giudici di Palazzo Spada hanno annullato l’ordinanza di dicembre del 2023 con cui la Provincia di Matera aveva individuato quali responsabili della contaminazione del sito la Società petrolifera italiana (Spi spa), controllata da Eni spa, che aveva perforato il pozzo nel 1987, e Gas Plus Italiana spa, che lo ha acquisito nel 2004 e ha provveduto alla sua chiusura nel 2015. Per il collegio presieduto da Luca Lamberti, infatti: «la Provincia ha omesso la comunicazione di avvio del procedimento non consentendo agli appellanti la partecipazione al relativo procedimento».

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I giudici evidenziano, poi, un’apparente contraddizione tra le indagini che nel 2002 hanno portato alla scoperta dell’inquinamento e il piano di caratterizzazione trasmesso da Spi spa alla Regione Basilicata agli inizi del 2023, da cui «emerge l’assenza di valori fuori norma». Come pure il successivo «stallo amministrativo – agli atti non giustificato – che ha di fatto rallentato l’iter a seguito tra l’altro della mancata convocazione della conferenza di servizi».

«La situazione si è pertanto definita con ritardo», proseguono i giudici di Palazzo Spada. Gas Plus, nel 2018, ha «attualizzato» quel piano di caratterizzazione, e nel relativo rapporto l’inquinamento è riapparso. Dunque nei terreni dell’area è stata, a dicembre 2020, è stata attestata la presenza di idrocarburi pesanti e antimonio in quantità superiori alla soglia di contaminazione. Idem per la manganese nelle aque sotterranee. Ma anche a questo punto la Provincia avrebbe omesso di avviare il necessario «contraddittorio» con i presunti responsabili dell’inquinamento. Quanto meno per «verificare l’eventuale incidenza dell’attività svolta sul sito da Gas Plus successivamente alla cessione delle azioni risalente al 2004 e sino alla chiusura mineraria».

IL VIZIO DI FORMA E IL PRINCIPIO DI SEPARAZIONE DEI POTERI

Il Consiglio di Stato parla di «un errore formale che incide nella sostanza», perché «non vi è la certezza che a seguito del contraddittorio con le imprese interessate, l’esito del procedimento potesse essere identico stante che peraltro si è concluso con notevole ritardo in violazione dei canoni di buona amministrazione». Bocciata anche l’ipotesi di una integrazione giudiziaria alle lacune nei provvedimenti della Provincia perché «la risalenza nel tempo della documentazione, a riprova dell’inquinamento, e l’incertezza della stessa dimostra altresì che una qualsiasi decisione del giudice violerebbe il divieto di pronunziarsi su poteri non esercitati».

«Nel caso in ispecie – si legge ancora nella sentenza depositata nei giorni scorsi – ci si trova dinanzi ad un vizio del provvedimento – non solo formale – ma la cui soluzione da parte di questo giudice inciderebbe sul principio di separazione dei poteri». «A riprova dell’impossibilità di risolvere la fattispecie controversa – aggiunge ancora il collegio – va anche considerato il comportamento contraddittorio della Provincia di Matera, dalla stessa non contestato, che in analoghe fattispecie ha previsto la partecipazione al procedimento degli interessati ai fini dell’individuazione del responsabile dell’inquinamentoa».

«Né appare sostenibile un dovere di attivazione delle appellanti a partecipare al procedimento (…); nel caso in ispecie preliminare è l’esecuzione di quanto previsto dalla legge mediante l’assolvimento delle garanzie partecipative; infatti l’onere dell’attivazione del contraddittorio va assolto dall’amministrazione senza che invece sia rimesso all’iniziativa del singolo cittadino interessato anche la ricerca dell’ufficio preposto ravvisandosi piuttosto una omissione da parte dell’amministrazione medesima».

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Toccherà alla Provincia, quindi, ripartire da zero acquisendo le versioni dei presunti responsabili dell’inquinamento. Inclusa una relazione commissionata da Gal Plus che punta il dito contro il cane a sei zampe sostenendo che «“il presunto inquinamento del sito è ragionevolmente riconducibile solo ad ENI o, al più, anche alla sua controllata SPI, tenuto conto dello stato dell’arte delle modalità esecutive delle operazioni e del contesto normativo in materia ambientale, che erano profondamente diversi da quelli attuali, nei quali venne effettuata la perforazione del pozzo “Nova Siri Scalo 1”, posto che è tale operatore ad aver perforato il pozzo verosimilmente utilizzando “fanghi di perforazione” a base oleosa e altre modalità esecutive in grado di comportare il rilascio nell’ambiente dei contaminanti riscontrati nelle attività di indagine ambientale».