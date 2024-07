Policoro, omicidio nella notte: morto un 51enne romeno

1 minuto per la lettura

Omicidio nella notte a Policoro, ucciso un 51enne romeno aggredito su una panchina a pochi metri dalla compagnia dei carabinieri

Omicidio nella notte a Policoro. La vittima è un cittadino romeno di 51 anni. L’uomo sarebbe stato aggredito da alcune persone, in corso di identificazione, su una panchina a pochi metri dalla Compagnia dei carabinieri, nella centralissima via Monte Bianco.

È morto poco dopo in ospedale a causa delle ferite riportate. Il tutto si sarebbe verificato intorno alle 2 circa. Sull’omicidio sono in corso le indagini delle forze dell’ordine che stanno visionando anche le immagini delle telecamere della zona per dare un nome ed un volto agli aggressori.