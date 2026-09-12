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Truffa a Matera, medico pagato per ore non svolte alla Asm: Sequestrati 48 mila euro

| 12 Settembre 2026 11:20 | 0 commenti

La sede della Asm di Matera

La sede della Asm di Matera

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Truffa a Matera, medico pagato per ore non svolte alla Asm: sequestrati 48 mila euro. Dal 2021 al 2024 aveva attestato impegni professionali inesistenti.

Avrebbe comunicato dati non veri sulle ore di lavoro svolte per l’azienda sanitaria di Matera fra il 2021 e il 2024. Così il Gip di Matera ha previsto il sequestro preventivo di 47,779,13 euro a un medico materano. I particolari dell’operazioni sono emersi da una nota della Procura di Matera che ne ha ricostruito i passaggi. L’identità del professionista non è stata comunicata dagli uffici giudiziari ma, stando a quanto comunicato nel radiogiornale Rai e nell’edizione della Tgr Basilicata, si tratterebbe di Eustachio Cuscianna. È toccato ai  militari in servizio al Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della  Guardia di Finanza di Matera eseguire il decreto di sequestro preventivo emesso  dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Matera, su richiesta della Procura della Repubblica, pari alla somma complessiva di  46.779,13 euro.

Nel procedimento penale a suo carico si fa riferimento all’ipotesi di truffa  aggravata e continuata ai danni dell’Azienda Sanitaria Locale di Matera. Il periodo di riferimento al centro delle indagini della Finanza è quello compreso tra il 2021 e il 2024.

LE INDAGINI DELLA GUARDIA DI FINANZA SULLA PRESUNTA TRUFFA DI UN MEDICO DI MATERA

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Matera e condotte dal Nucleo di Polizia  Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza, sono state particolarmente articolate e  hanno consentito di approfondire  i fatti attraverso l’acquisizione e  l’esame di documentazione amministrativa, prospetti sulle prestazioni lavorative del medico, sistemi di  rilevazione elettronica delle presenze, comunicazioni interne e ulteriori documentazioni.

 Il medico, in sostanza,  avrebbe comunicato all’Azienda  sanitaria dati non corrispondenti al vero sulle  ore di attività lavorativa effettivamente  prestate, ottenendo quindi compensi che in realtà non gli erano dovuti. In particolare, gli accertamenti avrebbero evidenziato numerose  sovrapposizioni tra le ore indicate  come lavorate in  strutture dell’Asm e altri impegni professionali o formativi svolti nelle  medesime fasce orarie. I  controlli inoltre avrebbero fatto emergere il conteggio contemporaneo delle  stesse ore come  prestazioni  remunerate a diverso titolo.

I DUBBI SUGLI SPOSTAMENTI E IL DECRETO DI SEQUESTRO PREVENTIVO

Tra gli aspetti che hanno insospettito durante le indagini,  l’indicazione di presenze non compatibili con i tempi   per gli  spostamenti fra  diverse sedi e  il computo di ore prive  che non trovavano riscontro nelle verifiche elettroniche   e non risulvano  inserite  nemmeno manualmente. Attraverso l’incrocio dei dati, la polizia giudiziaria ha proceduto alla ricostruzione delle  ore che, secondo l’impostazione investigativa, non sarebbero state effettivamente prestate e alla  conseguente quantificazione dei compensi che sarebbero stati indebitamente corrisposti  dall’Azienda Sanitaria Locale di Matera. Da qui la decisione del Giudice per le indagini preliminari  che,  ritenendo sussistenti tutti gli elementi emersi, ha disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta    delle somme di denaro oppure  il sequestro per equivalente  di ulteriori beni e utilità patrimoniali nella disponibilità del medico.

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