Matera, truffa da oltre 550 mila euro sui fondi agricoli Ue

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Guardia di Finanza di Matera scopre truffa da 557 mila euro sui fondi agricoli europei: due denunce e segnalazione alla Corte dei Conti.

MATERA — Un’indagine mirata alla tutela della spesa pubblica e al corretto impiego dei fondi comunitari. E’ quella che si è conclusa con la scoperta a Matera di un raggiro ai danni dell’Unione Europea. Una truffa scoperta dalla guardia di finanza di Malta avrebbe fruttato oltre 550 mila euro per l’ottenimento illecito di contributi europei destinati al settore agricolo. I militari del Gruppo Matera, analizzando la documentazione di alcune aziende, avrebbero accertato la presentazione all’Agenzia delle entrate di false domande di pagamento relative alla Politica Agricola Comune (PAC)».

LA PERDITA DEI REQUISITI E I TERRENI RITORNATI A ISMEA

Il cuore dell’illecito risiede nella mancanza totale dei presupposti giuridici necessari per accedere alle agevolazioni europee. Dalle verifiche condotte dalle Fiamme Gialle è emerso che gli imprenditori coinvolti avevano perso la disponibilità dei terreni – originariamente acquistati dall’IS.M.E.A. con patto di riservato dominio – a causa del mancato pagamento delle rate di acquisto, con la conseguente riacquisizione dei fondi da parte dell’Ente. Nonostante non fossero più proprietari né avessero la legittima disponibilità dei fondi agricoli, i soggetti avrebbero continuato a presentare le domande.

A MATERA TRUFFA AI FONDI AGRICOLI EUROPEI: LE DENUNCE E I PROVVEDIMENTI CONTRO GLI INDAGATI

L’operazione condotta dalla Guardia di Finanza ha portato a conseguenze sul piano giudiziario ed erariale. Le persone sono state denunciate alla Procura di Matera e alla Procura Europea. Il reato contestato è di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e indebita percezione di contributi. La truffa avrebbe avuto un importo totale di 557.800 euro». Oltre al procedimento penale, gli indagati sono segnalati alla Procura Regionale della Corte dei Conti per la Basilicata per danno erariale. Allo stesso tempo i finanzieri hanno avviato ulteriori verifiche fiscali finalizzate a sottoporre a tassazione i proventi illeciti accumulati.