Matera, spaccio di droga nel garage di casa: arrestato 48enne

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Matera, spaccio di droga nel garage di casa: blitz della Polizia, arrestato un 48enne trovato con quasi 100 grammi di cocaina, hashish e oltre 3.200 euro.

MATERA – Un’attività di controllo del territorio si è conclusa con un arresto per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti nel capoluogo lucano. Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Matera hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 48enne del posto, sorpreso a cedere droga nei pressi della propria abitazione.

SPACCIO DROGA, L’APPOSTAMENTO DELLA SQUADRA MOBILE DI MATERA E IL BLITZ IN CASA

Tutto ha avuto inizio quando i poliziotti hanno notato alcuni movimenti sospetti da parte dell’uomo davanti alla sua residenza. Insospettiti dall’atteggiamento del 48enne, gli investigatori hanno predisposto un mirato servizio di appostamento e osservazione per monitorarne gli spostamenti. L’intuizione si è rivelata fondata poco dopo, quando un assuntore è stato visto uscire dal garage dell’abitazione dell’indagato con in tasca una dose di cocaina del peso di circa mezzo grammo, appena acquistata.

A quel punto è scattata l’irruzione degli agenti della Squadra Mobile all’interno dell’immobile. Nel corso della perquisizione, estesa a diversi ambienti dell’abitazione, i poliziotti hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro quasi 100 grammi di cocaina. Inoltre sono stati rinvenuti 10 grammi di hashish e tutto il materiale necessario per il taglio e il confezionamento delle singole dosi. I poliziotti hanno rinvenuto oltre a più di 3.200 euro in denaro contante, somma ritenuta provento dell’attività illecita.

LA CONVALIDA DELL’ARRESTO E I DOMICILIARI

Al termine degli accertamenti di rito, il 48enne è stato arrestato in flagranza e inizialmente condotto presso la casa circondariale. Successivamente, il Gip del Tribunale di Matera ha convalidato il provvedimento restrittivo, disponendo per l’indagato la misura degli arresti domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico. L’acquirente fermato all’uscita dal garage è stato invece segnalato alla Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti.