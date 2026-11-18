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Matera, sei ammonimenti della Questura per violenza domestica e stalking: tra i casi aggressioni fisiche e minacce di morte social.

MATERA – Sei provvedimenti di ammonimento sono stati emessi dalla Questura di Matera per arginare gravi episodi di violenza domestica e atti persecutori. I destinatari delle misure sono sei uomini residenti in diversi comuni della provincia materana. A tali uomini vengono contestati ripetuti comportamenti violenti, minacciosi e vessatori ai danni di familiari, mogli ed ex compagne.

L’attività istruttoria svolta dagli uffici di polizia ha consentito di accertare quadri ritenuti “situazioni di particolare gravità, caratterizzate da aggressioni fisiche, minacce di morte, intimidazioni, atteggiamenti di controllo e condotte persecutorie”. L’adozione dell’ammonimento rappresenta uno strumento di prevenzione. Questo è mirato a intervenire prima che le condotte degenerino ulteriormente.

VIOLENZA DOMESTICA A MATERA: IL LANCIO DEL VENTILATORE E LE MINACCE DI MORTE SUI SOCIAL

Tra gli episodi ricostruiti dagli investigatori rientra quello di un uomo che, nonostante la separazione, avrebbe continuato a sottoporre la ex ad aggressioni fisiche e psicologiche. Durante una violenta discussione, le avrebbe lanciato contro un ventilatore ferendola a una mano e costringendola a barricarsi in camera da letto. Il tutto mentre lui avrebbe continuato a colpire la porta con calci e pugni fino all’arrivo provvidenziale delle forze dell’ordine. C’è stato anche il caso di un ex marito che avrebbe perseguitato la donna pubblicando numerosi video sui social contenenti offese e minacce di morte.

La Questura di Matera ha rinnovato l’invito a segnalare tempestivamente ogni episodio di violenza, minaccia o sopraffazione, ricordando come la collaborazione dei cittadini e la richiesta d’aiuto siano fondamentali per consentire interventi rapidi ed efficaci.