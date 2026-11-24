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Matera, un nuovo crollo nell’edificio di vico Piave: nessun ferito. Nello 2014 morirono due persone. Sul posto i soccorsi.

MATERA- Un crollo ha interessato intorno alle 14 la parte restante dell’edificio di vico Piave a Matera già teatro di un tragico evento nel gennaio del 2014 con la morte di due persone. Questa volta il nuovo crollo al di là dell’evento sicuramente importante che si è verificato non pare aver causato danni alle persone. Sono stati interessati due edifici, quello coinvolto dal crollo di 14 anni fa e uno immediatamente adiacente per cui si è provveduto al momento alla messa in sicurezza.

CROLLO DELL’ EDIFICIO IN VICO PIACE A MATERA: VIGILI SUL POSTO

Sul posto richiamati dalla preoccupazione dei residenti che sono ripiombati in una sorta di incubo dopo 14 anni sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine con il comandante provinciale dei Carabinieri Russo che si è recato personalmente sul posto pochi minuti dopo il fatto stesso per comprendere la portata del crollo.