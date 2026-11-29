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Matera, due furti per oltre 1000 euro in 24 ore: fermata coppia. Avevano usato indumenti speciali e ricoprivano i pezzi con alluminio.

MATERA- Una coppia specializzata in furti nei supermercati è stata fermata da agenti della Polizia di Matera. Avevano escogitato un particolare sistema per sottrarre prodotti dagli scaffali dei supermercati, nascondendoli sotto gli indumenti appositamente modificati per eludere i controlli antitaccheggio. Ma il loro piano non è andato a buon fine grazie all’attenzione degli addetti alla vigilanza e al tempestivo intervento della Polizia di Stato. Gli agenti della Squadra Volanti e della Squadra Mobile della Questura di Matera hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 34 anni e una donna di 35 anni. Entrambi sono di nazionalità rumena e residenti in Campania, ritenuti responsabili, in concorso, di furto aggravato. I fatti si sono verificati all’interno di un supermercato situato in un centro commerciale della città.

PER I FURTI A MATERA, L’ALLARME DELLA VIGILANZA E IL SISTEMA DI OCCULTAMENTO CON INDUMENTI MODIFICATI

A far scattare l’allarme è stata un’addetta alla vigilanza che, attraverso il sistema di videosorveglianza, aveva notato i movimenti sospetti della coppia nel reparto cosmetici. I due, dopo aver prelevato numerosi prodotti dagli scaffali, avrebbero iniziato a nasconderli sotto i vestiti, cercando di sottrarli alla vista degli altri clienti. Per non destare sospetti, avevano anche effettuato un piccolo acquisto regolare, pagando alle casse automatiche prodotti alimentari per appena 7,82 euro. Una volta superata l’area delle casse, però, sono stati fermati dagli agenti della Polizia di Stato, intervenuti a seguito della segnalazione al numero unico di emergenza 112. La successiva perquisizione ha consentito di scoprire un ingegnoso sistema di occultamento della refurtiva. I due indossavano infatti capi di abbigliamento intimo modificati, in particolare una maglia intima e, sopra, un body con un buco ricavato sulla parte addominale, per occultare i prodotti. Questi ultimi venivano inoltre avvolti in carta alluminio, idonea ad eludere i controlli antitaccheggio.

IL RECUPERO DELLA REFURTIVA DA OLTRE 1100 EURO E GLI ARRESTI DOMICILIARI

Gli agenti hanno recuperato complessivamente 49 prodotti cosmetici, tra spray per il ritocco della ricrescita e trattamenti per capelli, per un valore di circa 620 euro. Ma non solo. All’interno del veicolo utilizzato dalla coppia, i poliziotti hanno rinvenuto altre due buste contenenti ben 41 tavolette di cioccolato e 25 confezioni di ricambi per rasoi femminili, per un valore complessivo di oltre 500 euro.

Gli immediati accertamenti hanno permesso di ricostruire che anche questi prodotti erano stati sottratti, poco prima, da un altro supermercato di Matera. Due furti, dunque, messi a segno nell’arco di pochissimo tempo, con un bottino complessivo di oltre 1100 euro. Tutta la merce recuperata è stata restituita ai responsabili dei supermercati. I due soggetti sono stati arrestati in flagranza di reato e, su disposizione dell’autorità sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari.