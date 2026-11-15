Matera, un dirigente dal Comune di Gravina per il bilancio

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Il Comune corre ai ripari con una soluzione temporanea e part time in attesa del bando: da Gravina a Matera un dirigente part-time al bilancio: convenzione per poter avere ulteriori forze in un organico ridotto

Un dirigente del Comune di Gravina che provvisoriamente per i prossimi tre mesi sarà per 18 ore alla settimana anche a Matera come dirigente alle risorse finanziarie e in attesa dell’espletamento del nuovo bando per la scelta di un nuovo dirigente. E’ la strada che ha scelto di percorrere l’amministrazione comunale di Matera per sopperire alla mancanza di dirigenti con due unità in meno di quanto previsto in pianta organica che non permette evidentemente un andamento adeguato della macchina amministrativa e rende necessario quindi dover correre ai ripari per trovare una diversa e migliore soluzione.

LA DELIBERA

Il Comune con una delibera di giunta del 13 novembre scorso ha deliberato l’approvazione di uno schema di convenzione per l’utilizzo temporaneo di un dirigente a scavalco condiviso con il Comune di Gravina di Puglia. La convenzione che ha una durata di tre mesi ma può essere ulteriormente prorogata se necessario e comunque interrotto su richieste delle parti in qualsiasi momento si legge all’interno della delibera stessa.

La delibera fa riferimento anche alla recente approvazione delle modifiche alla macrostruttura comunale con conseguenti modifiche al piano delle assunzioni che prevedono anche «modalità di copertura dei posti dirigenziali vacanti in capo ai Settori interessati, ovvero il Settore “Relazioni istituzionali, cultura, turismo, Cinema, Gestione amministrativa dell’avvocatura comunale” e il Settore “Risorse Economico- finanziarie e Patrimonio”, così come delineati in sede di approvazione della macrostruttura organizzativa, al fine di assicurare coerenza tra l’assetto organizzativo e la programmazione di fabbisogno di personale, potenziando la stessa attraverso la copertura di 2 posti di qualifica dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, nei due settori» si legge nella delibera.

IN ATTESA DEL BANDO

Inoltre si spiega la «necessità urgente e indifferibile per questo Ente di garantire la piena continuità dell’azione amministrativa e il presidio gestionale del Settore Risorse Economiche e Finanziarie- Patrimonio attualmente privo di titolare;

La carenza di una figura apicale nel suddetto Settore pregiudica il raggiungimento degli obiettivi strategici dell’Ente».

Inoltre «l’Ente è in fase di attivazione delle procedure volte alla copertura stabile del posto attraverso le procedure di mobilità programmate, e nelle more del completamento di tali procedure vi è l’immediata esigenza di firma e direzione del Settore di riferimento». In conseguenza di questa situazione il Comune decide di «dover sopperire a tale temporanea insufficienza di organico mediante il ricorso all’istituto dello “scavalco condiviso”». Una situazione che permetterà dunque di avere una figura apicale di riferimento sia pure per sole 18 ore settimanali.