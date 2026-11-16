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Matera, il quartiere degli Artieri non è priorità dell’amministrazione. Il progetto accantonato, immobili ancora murati. Il Comune utilizza diversamente i fondi regionale Piru per la rigenerazione urbana.

MATERA- Il Quartiere degli Artieri non è una priorità oggi dell’Amministrazione comunale di Matera. Così l’ipotesi di poter utilizzare i fondi regionali Piru per la rigenerazione urbana messi a disposizione dalla Regione è venuta sostanzialmente meno perchè l’Amministrazione comunale ha scelto di far convergere le risorse disponibili sulla riqualificazione dell’area mercatale di Piccianello e sul mercato di piazza Persio lasciando di fatto in seconda battuta e congelata la questione del quartiere degli artieri. Eppure la proposta che riguardava gli immobili dei Sassi da utilizzare per delle botteghe artigiane era stata anche presentata in quarta commissione consiliare alla Regione dalla Cna ed aveva ottenuto riscontri positivi e consensi ma non evidentemente sufficientemente per riuscire a modificare le scelte che il Comune aveva ugualmente fatto. Ora le strade evidentemente si riducono.

MATERA, QUARTIERE DEGLI ARTIERI: LE IPOTESI ALTERNATIVE DELLA CNA: RESTAURO A SCOMPUTO DEI CANONI

Una possibilità può essere quella di aspettare le scelte del Comune ma il tempo in questo caso sarebbe ancora una volta indefinito e senza alcuna certezza rispetto alla realizzazione del progetto viste le priorità dell’Amministrazione che sembrava non mettere in primo piano i rioni Sassi ma puntare altrove. Un’altra possibilità che potrebbe essere messa in campo dalla Cna che è associazione promotrice di questa proposta potrebbe essere quella di mettere insieme quelle disponibilità già incassate per sostenere questo progetto e invitare l’Amministrazione a concedere quegli immobili che sarebbero messi a posto dagli stessi concessionari con una cifra che andrebbe ad essere scomputata evidentemente sul canone di utilizzo da corrispondere.

Un’ipotesi però che richiederebbe comunque una risposta positiva dell’Amministrazione alla richiesta avanzata, un bando per la subconcessione e soprattutto la possibilità che rispetto alle modalità di utilizzo di quei locali e di quelle botteghe artigiane ci sia comunque una funzione di coordinamento da svolgere per riuscire a portare avanti il progetto iniziale nella miglior maniera possibile.

IL RAMMARICO DI MONTEMURRO E L’APPELLO ALLA REGIONE BASILICATA

Nei prossimi giorni si capirà nello specifico quale strada si intenderà percorrere anche se al momento non ci sono soluzioni che lasciano pensare ad una svolta di questa vicenda in un tempo breve ma c’è la necessità soprattutto di capire come portare avanti questo tipo di obiettivo da parte delle associazioni e degli artigiani impegnati. Di certo la questione sarà al centro di uno dei prossimi appuntamenti della Marcia per la cultura e il lavoro che raggruppa una serie di associazioni tra cui anche la Cna.

Nel frattempo il presidente della Cna Leo Montemurro ha espresso il proprio disappunto: “purtroppo siamo molto rammaricati perché pensavamo davvero che ci fossero tutte quante le condizioni per riuscire a cogliere quest’occasione e riprendere in mano questo progetto che riguarda una parte della fondamentale della città e che potrebbe evidentemente rimettere in primo piano il ruolo delle botteghe artigiane. Visto anche il positivo riscontro avuto in quarta commissione regionale pensavamo si potesse percorrere concordemente questa strada. Auspichiamo ora che la Regione consapevole dell’importanza di questo intervento possa riservare delle risorse proprio a questo scopo e chiederemo al presidente della commissione Morea di intervenire in questa direzione”.