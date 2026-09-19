Matera, nove bambini nati in 24 ore

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MATERA – Nove bambini nati in poco meno di 24 ore. E’ questa la notizia che è arrivata ieri dall’ospedale “Madonna delle Grazie”. Un messaggio anche di lotta ad uno spopolamento che sembra farla da padrone e che ha bisogno di questi segnali in controtendenza.

Una giornata carica di sensazioni positive nell’ospedale di Matera, dove nelle ultime 24 ore sono venuti alla luce ben nove bambini, 5 maschi e 4 femmine. Un piccolo ma significativo “boom” di nascite che rappresenta un momento di gioia per le famiglie coinvolte e per l’intera comunità materana e che testimonia anche il lavoro quotidiano dell’Unità operativa di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale, impegnata a garantire un percorso assistenziale completo e qualificato, dalla gravidanza al parto fino al periodo post-parto.

L’Unità operativa assicura alle future mamme e ai neonati un’assistenza multidisciplinare, accompagnando le famiglie nelle diverse fasi del percorso nascita grazie alla professionalità e alla dedizione del personale sanitario.

“Le nove nascite registrate nelle ultime 24 ore – sottolinea il Direttore Generale dell’ASM, Maurizio Friolo –rappresentano un dato significativo per il nostro ospedale e per la comunità materana. È un’occasione per ringraziare il personale dell’Unità operativa di Ostetricia e Ginecologia per la professionalità e l’attenzione con cui ogni giorno garantisce assistenza alle donne e ai neonati. Ai nove piccoli e alle loro famiglie rivolgiamo i nostri più sinceri auguri”.

Si tratta evidentemente di un segnale simbolico particolarmente importante in una regione che invece continua a lottare quotidianamente contro lo spopolamento e che invece riesce in poche ore ad avere nove nuovi nati nel capoluogo materano.