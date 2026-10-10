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Asm di Matera, caos al Cup, la Fials preoccupata. Sciannarella: «Ore di attesa, prestazioni rallentate anche a sala prelievi e radiologia».

«Ore di attesa, prestazioni rallentate e cittadini esasperati: è questa la situazione che si sta creando al CUP dell’ASM di Matera, soprattutto per le procedure legate alla sala prelievi e alla radiologia. Un disagio che pesa sull’utenza e ricade ingiustamente sui lavoratori, costretti a gestire quotidianamente una situazione ormai insostenibile». Sono le parole del segretario della Fials Gianni Sciannarella che di fatto descrivono una situazione raccontata già due giorni fa sul “Quotidiano” e che evidentemente non accenna a risolversi o ad attenuarsi.

«La presenza di personale agli sportelli è fortemente ridotta un solo addetto allo sportello al piano -1 del Madonna delle Grazie dalle 8 e dalle 10 alle 12 gli operatori sono due; dopo le 12 torna a esserci una sola persona. Con questi numeri, in presenza di un afflusso elevato e di procedure che procedono a rilento, le attese si allungano e per effettuare un pagamento i cittadini possono essere costretti a trascorrere allo sportello anche gran parte della giornata. Ne derivano ritardi che coinvolgono le prestazioni e aggravano la pressione su tutta l’attività sanitaria» è il racconto preoccupato della Fials Matera.

ASM DI MATERA, CARENZE ORGANIZZATIVE E PROBLEMI TECNICI AL CUP

«I lavoratori del CUP non sono responsabili di questa situazione, figlia di una organizzazione fallace e non possono essere lasciati soli a fronteggiare la rabbia e la comprensibile frustrazione delle persone. Devono operare con un sistema informatico che spesso non funziona o procede con estrema lentezza; si verificano persino carenze di materiali essenziali, come il toner per le stampanti. Sono problemi organizzativi e tecnici che la Asm deve affrontare con urgenza. La situazione è resa ancora più pesante quando si esaurisce il budget per le prestazioni presso i centri privati, molti cittadini si riversano quindi sulle strutture dell’ASM, trovando sportelli in difficoltà e tempi di attesa molto lunghi. Non è accettabile che a pagare il prezzo di queste criticità siano gli utenti e gli operatori » continua Sciannarella.

LA RICHIESTA DI INTERVENTI CONCRETI E SPORTELLI DEDICATI

FIALS Matera ritiene doveroso che, considerato l’elevato numero di richieste, l«’ASM valuti l’attivazione di sportelli CUP dedicati esclusivamente alle prestazioni per esempio, della sala prelievi e della radiologia, dotandoli di personale adeguato, che possa cooperare a stretto contatto con gli operatori delle accettazioni. Chiediamo inoltre all’Azienda di chiarire le cause dei malfunzionamenti, indicare quali misure intenda adottare e assicurare agli sportelli strumenti funzionanti e materiali necessari».

«Si chiede di pubblicizzare meglio la possibilità di pagare online le prestazioni attraverso campagne di informazione e facilitare il più possibile le procedure, per ridurre le code e gli accessi agli sportelli e a evitare che le prestazioni sanitarie vengano rallentate in attesa dei pagamenti» conclude Fiasl che vuole risposte ed interventi concreti, nonché tempi certi per risolvere le criticità. «I cittadini hanno diritto a servizi accessibili e tempestivi; i lavoratori hanno diritto a condizioni organizzative che consentano loro di svolgere il proprio compito senza essere esposti, da soli, alle conseguenze di un sistema che non funziona».