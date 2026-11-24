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Burocrazia a Matera. Presìdi e pannoloni, 300 in attesa. Alcune segnalazioni arrivate anche al Tribunale dei Diritti del Malato. La delibera del 6 ottobre dell’Asm complica l’iter : servirà anche l’opinione di un secondo specialista

Sarebbero più di 300 le richieste di presidi sanitari come i pannoloni e i c-pap (ovvero le mascherine che erogano aria ritmicamente per le apnee notturne, ndr) che la Asm dovrebbe rilasciare agli aventi diritto. La colpa potrebbe essere dell’iter più lungo, contenuto nella delibera 2026001204 del 6 ottobre scorso, infatti, aggiunge un ulteriore passaggio per chi chiede l’erogazione di questi e altri presidi sanitari.

TRA PRESÌDI E PANNOLONI, L’ITER INFINITO

Un metodo per economizzare i presidi? Una stretta per evitare di dover erogare tutti i pezzi disponibili? Di certo c’è la lungaggine dei nuovi passaggi. Fino al 6 ottobre, infatti, la procedura prevedeva che ad esempio per un pannolone, un catetere o protesi per l’orecchio o la glicemia, ci fosse la prescrizione dalla specialista di branca che dava diritto, così, al ritiro del presidio direttamente allo sportello dell’Asm.

I RINNOVI

Per il rinnovo, a un anno dalla prima erogazione, la richiesta passava dal medico di medicina generale, evitando così lungaggini dovute a nuove visite da specialisti e liste d’attesa infinite. La delibera del 6 ottobre, però, ha cambiato tutto: «Il responsabile dell’assistenza protesica – si legge nel testo, deve procedere – a sottoporre allo specialista competente per disciplina ( ginecologo, proctologo, fisiatra, ecc.) la verifica dell’appropriatezza della prescrizione e solo dopo, dar corso all’effettuazione dei successivi adempimenti quale l’ordine e la consegna dell’ausilio».

IL NUOVO PERCORSO AMMINISTRATIVO

La rimodulazione del percorso amministrativo per la assistenza protesica, come indicata nella delibera, prevede anche che nel caso del presidio che cura le apnee notturne detto c-pap l’autorizzazione al rilascio debba avvenire «Solo dopo che sulla prescrizione vi sia stata una seconda opinion da parte di altro specialista e di conseguenza la successiva autorizzazione da parte de responsabile dell’assistenza protesica». L’obiettivo secondo quanto indicato nel provvedimento sarebbe «Il contenimento della spesa attraverso una maggiore appropriatezza prescrittiva che tenga conto degli effettivi fabbisogni dei beneficiari».

ULTERIORI COMPLICAZIONI

La realtà è una ulteriore complicazione per chi deve già affrontare una malattia complicata e spesso invalidante, che coinvolge l’intero nucleo familiare e che allunga ulteriormente passaggi necessari proprio per rendere agevole la parte della malattia legata alle esigenze quotidiane. Se qualcuno potesse eventualmente pensare di ovviare acquistando a proprie spese i pannoloni, lo stesso non potrebbe dirsi per molti altri presidi che invece rientrano nell’ambito degli strumenti impossibili da individuare attraverso il normale circuito commerciale.

LA DELIBERA

Una via d’uscita potrebbe essere contenuta nel punto 2 della delibera che preopone: «Di affidare ai medici specialisti delle branche di rispettiva afferenza dipendenti e convenzionati con questa azienda il compito di verificare l’appropriatezza delle singole prescrizioni con riferimento alla durata della fornitura, al numero dei presidi prescritti ed alla compatibilità della patologia con il diritto ad ottenere il presidio antecedentemente all’autorizzazione della prescrizione da parte del responsabile dell’assistenza protesica».

RILASCIO DEI PRESÌDI, NESSUNA INDICAZIONE

Nessuna indicazione, però, sui tempi necessari all’erogazione di questo passaggio che lascia ancora una volta nel limbo dell’ipotesi il rilascio dei presidi. E si torna ancora una volta al destino dei fragili, anziani e disabili che hanno diritto alla dignità delle cure in qualsiasi condizione e per i quali il fattore tempo non è un elemento teorico ma un fattore vitale. Lo sottolinea anche il Tribunale per i diritti del Malato che ha ricevuto alcune segnalazioni e che sottolinea: «È un problema che incide sulla quotidianità delle persone spesso costrette a ricorrere a soluzioni alternative con costi aggiuntivi . Un principio fondamentale: i pannoloni per incontinenza sono legati all’assistenza integrativa garantiti dai Lea secondo le norme vigenti».