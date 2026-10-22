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Tromba d’aria a Policoro, c’è la conta di danni. Il Comune ha anticipato quasi 75 mila euro con debiti fuori bilancio. Oltre 16 milioni al patrimonio pubblico, 5 invece per le aziende agricole.

POLICORO (MATERA)- Il consiglio comunale ha approvato a maggioranza i debiti fuori bilancio, per gli interventi di somma urgenza per i danni della tromba d’aria, del 2 settembre scorso. Sulla base della relazione dei tecnici comunali, l’ente ha dovuto spendere 74.773,57 euro per mettere in sicurezza le aree pubbliche, le coperture e gli infissi degli edifici pubblici, oltre al ripristino della segnaletica verticale con infrastrutture di sicurezza. La spesa più ingente, circa 38mila euro, è stata necessaria per la rimozione di alberi caduti sulle strade del centro e del lungomare.

Più di 20mila euro per il ripristino della segnaletica stradale, con installazione di segnali mobili per delimitare aree pubbliche da interdire al traffico. Più di 12mila euro sono serviti per ripristinare le coperture delle scuole con il rifacimento delle guaine danneggiate, oltre alla sostituzione di vetri, lucernari e oblò del Terminal bus e del PalaErecole. La delibera sarà trasmessa all’ufficio Protezione civile della Regione, per la rendicontazione e il rimborso.

TROMBA D’ARIA, IL BILANCIO DEI DANNI A POLICORO E L’ATTESA DELLO STATO DI EMERGENZA

«Queste risorse derivano dal capitolo destinato alla manutenzione ordinaria del patrimonio pubblico -ha spiegato il sindaco Bianco – In una settimana abbiamo acquisito lo stato dei luoghi prima e dopo l’evento calamitoso, col sistema ‘Copernicus’ a cui si sono aggiunti i rilievi dei droni dei vigili del fuoco. Ci sono due milioni di danni solo al patrimonio arboreo, con l’abbattimento di circa mille piante in città e altrettante al lido. Oltre 3,1 milioni saranno necessari per il ripristino del patrimonio pubblico: al PalaOlimpia è stato divelto il tetto, rendendo necessario un intervento per evitare che piova nella struttura, in attesa del ripristino che sarà molto costoso.

Altri due milioni si registrano al patrimonio pubblico di altri enti; 5 milioni al patrimonio privato e circa 4 milioni alle strutture balneari (15 lidi e 20 chioschi). La Protezione civile regionale sta chiudendo l’istruttoria -ha proseguito Bianco- e credo sia ormai imminente la dichiarazione dello stato di emergenza regionale, a cui auspichiamo possa seguire quello nazionale. Con l’attivazione dello stato di emergenza, saranno resi disponibili i primi 239mila euro già destinati dalla Regione, per mettere in sicurezza il PalaOlimpia; lavori urgenti nelle scuole e interventi per completare la messa in sicurezza delle strade cittadine».

PREVENZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO, DEMANIO E DANNI IN AGRICOLTURA

Si è parlato anche di prevenzione di calamità naturali e della questione del Canale 7, che determina un potenziale rischio alluvionale nella zona di via San Giusto. «E’ in corso una Conferenza di servizi, che ha fatto registrare il diniego del Consorzio di bonifica all’ultima proposta progettuale -ha spiegato ancora il sindaco- La Conferenza è stata sospesa, ma c’è una proposta alternativa. A novembre si dovrebbe sbloccare l’iter, con l’auspicabile parere favorevole del Consorzio di bonifica sul drenaggio delle acque piovane. Spero che per l’anno nuovo avremo progetto esecutivo e affidamento dei lavori».

Sul demanio marittimo «Abbiamo fatto una richiesta, condizione indispensabile per la ripresa della stagione balneare: prorogare le concessioni ai lidi per 5 anni. In un modo o nell’altro dobbiamo strappare questo risultato per evitare che i lidi danneggiati restino al palo. I nostri imprenditori sono pronti». Secondo una prima stima provvisoria della Regione, ammontano a 5 milioni i danni alle 38 aziende agricole colpite dalla tromba d’aria che hanno aperto una segnalazione sulla piattaforma; 155 gli ettari danneggiati per il 95% . Circa 80 ettari di fragole, 17 di kiwi, 12 di ortive e 9 di agrumi, con danni anche a serre, tunnel e impianti antigrandine».