Matera, Antichi Rioni pieni di turisti, ma anche rifiuti a cielo aperto

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Matera, Sassi invasi dai rifiuti, uno spettacolo desolante, riesplode una questione già sollevata in altre aree. I residenti segnalano il continuo accumulo dell’immondizia e l’incuria

È uno spettacolo preoccupante che periodicamente si ripropone nei Sassi di Matera. Riguarda aree più o meno lontane dall’occhio di residenti e visitatori che finiscono per diventare piccole discariche a cielo aperto. L’ultimo esempio pubblicato ieri, domenica 25 ottobre 2026, attraverso i social da uno dei residenti mostra la situazione nel Sasso Caveoso in via Madonna delle Grazie tra l’altro, pare in una zona vicina ad un lungo di passaggio di turisti che vogliono più rapidamente arrivare in uno dei punti più centrali dei Sassi cittadini.

MATERA, SASSI NELL’INCURIA, TRA I RIFIUTI

Uno spettacolo che considerata l’importanza del patrimonio dei Sassi risulta evidentemente intollerabile alla vista. Ma soprattutto ciò che diventa evidentemente complicato è il riproporsi di eventi simili. Una serie di segnalazioni che periodicamente si ripetono e si susseguono e che mostrano come evidentemente la situazione venga in qualche modo sottovalutata o comunque non controllata adeguatamente. Così come di una forma di intervento e di controllo avrebbero bisogno per esempio alcuni degli edifici di proprietà pubblica i cui lavori sono conclusi nei Sassi ma che attendono di essere dati in gestione rischiando quantomeno di essere sottoposti all’incuria e all’abbandono. Insomma una realtà molto più triste di quello che un luogo come questo patrimonio dell’umanità dovrebbe sopportare.

LE ZONE IN SITUAZIONE DI ABBANDONO

In un altro articolo del giugno scorso segnalavamo ancora sul “Quotidiano” la situazione di abbandono di alcune aree del Sasso Barisano, Caveoso e della Civita notando come “ Rifiuti, erba che invade i luoghi, cantieri abbandonati; quasi come se queste aree non appartenessero alla città. A mancare non è solo il controllo ma anche la programmazione delle attività di manutenzione ordinaria a straordinaria”. E a distanza di mesi la situazione non pare cambiata.

LO STATO DELLA CHIESA RUPESTRE DI SAN LEONARDO

Così come nel dicembre scorso si annotava come cumuli di rifiuti ricoprivano la chiesa rupestre di San Leonardo. Situazioni e eventi che magari sono stati superati nello specifico ma che finiscono per riproporsi negli antichi rioni magari anche a poca o pochissima distanza gli uni dagli altri.

Ed andando ancora più indietro nel tempo sarebbe semplice ritrovare anche altre occasioni di scempio negli antichi rioni. Che hanno bisogno innanzitutto di attenzione, di ripristinare un ufficio Sassi che li renda realmente una priorità e di essere vissuti e controllati e rispettati in maniera adeguata. Dalle istituzioni come dagli stessi cittadini. Per fare in modo che simili spettacoli finiscano per sempre nel dimenticatoio.