Scanzano, mareggiata a Terzo Madonna: rischio sgomberi

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Erosione a Terzo Madonna, circa 20 famiglie a rischio sgombero. Il sindaco di Scanzano Cariello chiede alla Regione interventi urgenti e un incontro

È Terzo Madonna una delle località più colpite dal maltempo e dalla mareggiata che non hanno risparmiato il litorale jonico lunedì scorso. A lanciare l’allarme è direttamente il sindaco di Scanzano Pasquale Cariello che chiama in causa la Regione Basilicata e chiede un incontro urgente per affrontare quella che rischia di diventare una vera emergenza: «anche perché siamo solo al primo accenno di inverno e la situazione è già complessa, nel corso dei prossimi mesi potrebbe peggiorare».

TERZO MADONNA, TORNA L’ALLARME

Lunedì scorso in particolare è stata la costa di Terzo madonna già soggetta ad un fenomeno continuo di erosione ad avere ancora la peggio e a subire in maniera più profonda quelli che sono stati gli attacchi del maltempo e che ancora una volta hanno scavato il litorale in quell’area: «bisogna provvedere a intervenire perchè altrimenti la situazione delle circa 20 famiglie che si trovano vicino alla pineta potrebbe peggiorare e obbligarmi poi ad intervenire con uno sgombero per la loro sicurezza» continua il primo cittadino di Scanzano ribadendo la necessità di affrontare urgentemente la situazione.

LE RICHIESTE DEL SINDACO DI SCANZANO

«Serve che la Regione metta in campo gli interventi che già erano previsti con i 7 milioni di euro che ci sono per questo tipo di situazione e che non possono più essere rinviati».

La situazione del resto continua con il passare dei mesi e del tempo a diventare sempre più complicata e l’arenile si assottiglia quasi inesorabilmente richiedendo una serie di interventi strutturali che in base anche a quanto spiega il primo cittadino di Scanzano non possono più essere rinviati.

«In quest’ottica è stato chiesto un incontro alla Regione per affrontare immediatamente quest’emergenza e riuscire a condividere una soluzione insieme».

IL MALTEMPO SULLA FASCIA JONICA LUCANA

È chiaro che in questi mesi il maltempo in particolare non ha assolutamente risparmiato la fascia jonica e l’episodio di lunedì scorso è solo l’ultimo di una serie di eventi che nei mesi passati hanno colpito in maniera importante anche altre realtà come la vicina Policoro.

In questo senso il grido d’allarme lanciato dopo l’episodio di lunedì non può essere ignorato proprio per riuscire ad affrontare tempestivamente i danni provocati dal maltempo ed evitare che si possano ripetere situazioni più gravi che pure con i cambiamenti improvvisi delle condizioni meteo possono in qualsiasi momento presentarsi.