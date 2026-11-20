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Parco della Murgia, i timori di Legambiente, «Preoccupante distanza tra i principi e le pratiche adottate: tutela e valorizzazione a rischio»

Sulla tutela nel Parco Murgia e sui lavori del sentiero 406 e la loro compatibilità rispetto ad un’area protetta parla Legambiente Matera che parla di «una preoccupante distanza tra i principi enunciati e le pratiche adottate, mettendo in discussione il significato stesso di tutela e valorizzazione».

Legambiente in particolare fa riferimento agli interventi avvenuti a Porta Pistola di messa in sicurezza e riqualificazione del sentiero 406.

PARCO DELLA MURGIA, LA PRESA DI POSIZIONE DI LEGAMBIENTE

«L’intervento ha previsto anche la pavimentazione di un tratto del percorso, mediante la posa di materiali provenienti da cave, con Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004 con specifiche prescrizioni tecniche.

Per garantire ai visitatori una passeggiata comoda e sicura si è trasformato un sentiero naturalistico in un vialetto da giardino. Con questo criterio, con il pretesto della sicurezza e dell’accessibilità si potrebbe arrivare a pavimentare tutti i 1.500 metri del sentiero» accusa Legambiente.

I QUESITI DI LEGAMBIENTE

«Inoltre su questo intervento si pongono due questioni, una di merito e una di metodo.

La prima riguarda le modalità di fruizione del Parco: il percorso agevolato facilita l’accesso ai visitatori, ma, di fatto, esclude le guide escursionistiche autorizzate, il cui ruolo è invece fondamentale per accompagnare i visitatori e garantire una conoscenza e una fruizione consapevole del territorio.

LA SICUREZZA DELL’OPERA

La seconda riguarda la sicurezza stessa dell’opera. Le lastre sono state posate su terreno di riporto, in un’area che ospitava l’antico butto della città. Si tratta quindi di un terreno potenzialmente instabile, esposto, soprattutto in occasione di piogge intense, a fenomeni di smottamento e al trascinamento di materiali e detriti. Una circostanza che solleva interrogativi sulla reale efficacia e durabilità dell’intervento» continua Legambiente.

L’associazione ambientalista ricorda anche che «gli interventi di Invitalia a Murgia Timone hanno comportato un investimento complessivo di 4,5 milioni di euro. La riqualificazione dei sentieri, ripristino e manutenzione dei “muretti a secco e sistemi terrazzati”, 500.000 euro e la “realizzazione e recupero di piccoli invasi, manutenzione di piste forestali” 650.000 euro. Con tutte queste risorse si sarebbe potuto avviare un vero intervento di valorizzazione, la bonifica del torrente».

IL PRINCIPIO DI TUTELA

E infine l’altro elemento evidenziato è che proprio la tutela è la priorità all’interno del Parco della Murgia materana il principio della tutela.

«Le segnalazioni di interventi a danno del patrimonio storico, culturale e paesaggistico all’interno del perimetro del Parco sono sempre più frequenti, in alcuni casi si è di fronte a vere e proprie forme di vandalismo istituzionale, perpetrate proprio da quei soggetti pubblici che avrebbero il compito di vigilare, prevenire e impedire simili scempi. Ne sono esempi emblematici i lavori effettuati da Invitalia per il «Parco della Storia dell’Uomo» con la famigerata «scalinata nel nulla» che vale come esempio surreale di tutta una serie di manufatti da rimuovere.

PARCO DELLA MURGIA, IL MURO IN TUFO

Di recente, nei pressi di Parco dei Monaci, è stato eretto un muro in cemento e tufo, costruito nell’ambito del progetto di «riqualificazione e potenziamento dei sentieri, previo ripristino e manutenzione dei muretti a secco e dei sistemi terrazzati», finanziato dalla Regione Basilicata. Un intervento che, paradossalmente, viene ricondotto a un programma finalizzato a “rafforzare la protezione e la preservazione della natura, la biodiversità e le infrastrutture verdi”» conclude ancora l’associazione ambientalista rispetto a quelli che sono stati gli interventi nel Parco della Murgia nel tempo e in particolare gli ultimi lungo il sentiero 406..