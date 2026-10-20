Matera, Trasporto pubblico urbano verso il contratto

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Si va verso il contratto per il Trasporto pubblico urbano a Matera: l’accelerata con le ultime novità ma nel rispetto del Pef di gara. Il Consiglio di Stato lo chiede entro 60 giorni e nomina già commissario ad acta

Si va naturalmente verso la sottoscrizione del nuovo contratto per la gestione del servizio di trasporto pubblico urbano della città di Matera con Dover. E’ questo l’indirizzo che arriva da una recente sentenza del Consiglio di Stato rispetto ad un nuovo ricorso dell’azienda che sottolineava la necessità di procedere con il rispetto dell’esito della gara. Un ricorso nel quale «si chiedeva pertanto la fissazione di un termine entro cui ordinare alla Regione Basilicata di provvedere alla stipula del contratto di servizio, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle penalità di mora per ogni giorno di ulteriore ritardo».

Richieste sostanzialmente accettate dai giudici che hanno fissato in 60 giorni il termine per la sottoscrizione del contratto e hanno già provveduto a nominare il prefetto di Potenza Campanaro come commissario ad acta nel caso in cui questa sottoscrizione non dovesse avvenire. I tempi di cui si parla, va chiarito, sarebbero di fatto compatibili anche con quelli della proroga tecnica fissata con l’attuale servizio di gestione del trasporto pubblico urbano della città di Matera e consentirebbero quindi di avere tra la fine dell’anno e l’inizio del nuovo la realizzazione del passaggio di consegna.

LA TENUTA DEL PEF DI GARA

L’altro elemento che emerge dalla sentenza è la richiesta prima e la necessità poi di garantire « la tenuta del PEF di gara (il quale conterrebbe, in particolare, una certa sovracompensazione dei costi di esercizio che, per la sua consistenza, impedirebbe di giungere alla stipula del contratto di servizio)» si legge.

«Ove poi sorgano determinate criticità anche in ordine alla tenuta del “PEF di gara” (l’amministrazione regionale e quella comunale ritengono in particolare sussistere, nel caso di specie, una situazione di estrema criticità in ordine alle modalità di calcolo della compensazione e alla relativa verifica di congruità) all’amministrazione contraente resta unicamente la strada dell’autotutela da esercitare nel rispetto dei presupposti previsti non solo dall’art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990 ma anche della giurisprudenza che si è formata proprio sul rapporto tra giudicato e autotutela».

L’UNICA ECCEZIONE

Ed è quest’ultima l’unica eccezione ammessa con la possibilità di procedere in autotutela da parte della Regione rispetto alla sottoscrizione del contratto.

Una strada dunque tracciata che porta alla sottoscrizione del contratto nei 60 giorni, alla nomina di un commissario che oltre i 60 giorni deve garantire il rispetto del contratto ed alla valutazione unica circa il rispetto del Pef di gara che se non dovesse ritenersi garantito può portare ad una scelta in autotutela» con annullamento.

«In assenza di una formale presa di posizione nel senso appena indicato ad opera dell’amministrazione appaltante, non possano “allo stato” sussistere ostacoli alla corretta ed integrale esecuzione del giudicato che si estrinseca, nel caso di specie, proprio nella stipulazione del contratto di servizio» conclude il Consiglio di Stato.