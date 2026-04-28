Vertenza Natuzzi, la crisi mette insieme Puglia e Basilicata

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Il 30 aprile consiglio straordinario sulla vertenza Natuzzi tra Matera, Santeramo e Altamura: fino al 50% di esuberi su 1.800 lavoratori. Allarme per economia e occupazione tra Basilicata e Puglia

La seduta del consiglio comunale è convocata per giovedì 30 aprile a partire dalle 9 al teatro “Il Saltimbanco” dell’Istituto Salesiano di Santeramo, in via San Domenico Savio n. 20.

La seduta straordinaria e congiunta anche con il Comune di Altamura, riunirà consiglieri e giunta di Matera nella cittadina murgiana che vive il dramma dei lavoratori di Natuzzi che si è abbattuto sul territorio murgiano.

VERTENZA NATUZZI, CONSIGLIO STRAORDINARIO TRA MATERA E ALTAMURA



Tema del giorno sarà. “Vertenza Natuzzi – Consiglio comunale del 30 aprile 2026 – Invito alla celebrazione congiunta”.

All’attenzione dei componenti delle tre amministrazioni comunali ci sarà, infatti, un solo punto all’ordine del giorno: “Vertenza Natuzzi: iniziative urgenti a tutela dell’economia locale. Dell’occupazione e della coesione sociale”.

In particolare, la discussione si concentrerà sulle possibili azioni da intraprendere, al fine di garantire una risposta tempestiva ed efficace alla situazione in corso.

I GRAVI RISCHI OCCUPAZIONALI



La recenti vicende dell’azienda potrebbero condurre a un esubero strutturale che rischia superare il 50% dell’attuale bacino di circa 1800 lavoratrici e lavoratori del Polo Natuzzi Italia.

Una prospettiva che rischia di mettere in ginocchio una voce economica di grande forza nella assenza di politiche a sostegno del comparto.

L’APPELLO DEI SINDACATI

I sindacati hanno lanciato un appello alle amministrazioni comunali dei territori chiamate: «A fare i conti con prospettive di crollo del settore in un intero territorio che unisce due regioni, la Puglia e la Basilicata. Che vede nella realtà di Natuzzi, il segnale di un decadimento drammatico».