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Matera, vertenza Callmat, presidio dei lavoratori davanti alla Prefettura, è prevista per domani, 9 ottobre 2026, la mobilitazione.

MATERA- “Alle ore 10 l’incontro con il Prefetto nell’ambito delle procedure di raffreddamento. Dalle 9.30 lavoratrici e lavoratori in presidio. Prosegue la mobilitazione delle lavoratrici e dei lavoratori CallMat. Venerdì 9 ottobre, alle ore 10, le Organizzazioni Sindacali saranno ricevute dal Prefetto di Matera, nell’ambito delle procedure di raffreddamento attivate sulla vertenza CallMat”.

VERTENZA CALLMAT, IL PRESIDIO IN PREFETTURA A MATERA E LA DIFESA DEI POSTI DI LAVORO

Le Segreterie regionali con Anna Russelli (Slc-Cgil), Vincenzo Piccinni (Fistel-Cisl), Giovanni Letterelli (UilFpc-Uil) e Pino Giordano (Ugl Telecomunicazioni), insieme alle rispettive delegazioni fanno sapere che: “in concomitanza con l’incontro, a partire dalle ore 9.30, si terrà un presidio delle lavoratrici e dei lavoratori davanti alla Prefettura di Matera, per richiamare ancora una volta l’attenzione delle istituzioni e dell’opinione pubblica sulla grave situazione occupazionale e sulle pesanti conseguenze che rischiano di ricadere sui lavoratori e sulle loro famiglie. La vertenza CallMat non riguarda soltanto le persone direttamente coinvolte: riguarda la difesa di un importante patrimonio professionale e produttivo del territorio materano e lucano”.