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CallMat di Matera, arriva la proroga: Stop ai licenziamenti. Dall’1 novembre si fermerà anche il ricorso alla solidarietà. Tim prolunga l’attività per il sito di Matera, soddisfazione dei sindacati.

Non sarà avviata la procedura di licenziamento collettivo alla CallMat di Matera, azienda di call center con 350 lavoratori, e dal primo novembre cesserà il ricorso ai contratti di solidarietà, con il superamento della riduzione dell’orario di lavoro. È quanto emerso dall’incontro che si è svolto ieri mattina tra la direzione aziendale, le segreterie regionali di Slc Cgil, Fistel Cisl, Uil Fpc Uil e Ugl Telecomunicazioni e le rappresentanze sindacali aziendali.

Nel corso della riunione, convocata dall’azienda su richiesta dei sindacati, CallMat ha confermato la disponibilità di Tim a prorogare i volumi di attività affidati al sito di Matera, presumibilmente almeno per il primo semestre del 2027. Una prospettiva che consente, per il momento, di scongiurare i licenziamenti precedentemente ipotizzati. Le organizzazioni sindacali esprimono “grande soddisfazione” per un risultato che considerano frutto della mobilitazione dei lavoratori, ma avvertono che la vertenza resta aperta. «La proroga annunciata da Tim non rappresenta ancora una soluzione strutturale e definitiva», sottolineano, evidenziando le incertezze sul futuro dell’azienda e la crisi che attraversa il settore del Crm-Bpo.

LE RICHIESTE SINDACALI, IL TAVOLO NAZIONALE E LO SCIOPERO DELL’11 NOVEMBRE

Resta inoltre irrisolta, secondo i sindacati, la questione delle risorse economiche individuate a livello regionale e ministeriale per favorire una soluzione della vertenza, che non hanno ancora trovato concreta attuazione. L’attenzione e’ ora rivolta al tavolo nazionale di settore del 12 novembre, durante il quale sarà affrontata anche la situazione di CallMat. Le sigle sindacali chiedono però un confronto ministeriale specifico sulla vertenza. «Non possiamo permettere che questa proroga si trasformi semplicemente in un rinvio del problema. Il tempo guadagnato deve essere utilizzato per costruire certezze».

Durante l’incontro i sindacati hanno inoltre chiesto il ripristino dello smart working, anche per contenere i costi degli spostamenti quotidiani, e una maggiore flessibilità nella gestione dei riposi e dei permessi. La mobilitazione proseguirà l’11 novembre, in occasione dello sciopero nazionale del settore Crm-Bpo, con un’iniziativa anche sul territorio materano. «La proroga è un primo passo, non il traguardo», concludono i sindacati, ribadendo che la vertenza resterà aperta fino a quando non saranno garantite prospettive occupazionali certe e durature.

LO STOP AI LICENZIAMENTI AI LAVORATORI DI CALLMAT MATERA, IL RITORNO ALL’ORARIO PIENO E L’INCERTEZZA SUL FUTURO

Fondamentalmente quindi, allo stato attuale, le conseguenze più rilevanti della decisione di Tim saranno il mancato avvio delle procedure di licenziamento collettivo e la cessazione del ricorso alla solidarietà a partire dall’1 novembre, con ripristino effettivo dell’orario pieno. Per i sindacati, al momento, questo rappresenta «un significativo risultato della lunga mobilitazione portata avanti in questi mesi dalle lavoratrici e dai lavoratori, insieme alle rappresentanze sindacali. È un risultato che valorizza l’impegno, la determinazione e i sacrifici di chi non ha mai smesso di lottare per difendere il proprio posto di lavoro, mantenendo alta l’attenzione delle istituzioni e dell’opinione pubblica sulla vertenza.

Tuttavia, è necessario essere chiari: la proroga annunciata da TIM non rappresenta ancora una soluzione strutturale e definitiva. L’orizzonte temporale resta limitato e permangono tutte le incertezze sulle prospettive future dell’azienda, in un settore, quello del CRM-BPO, attraversato da una crisi profonda che richiede interventi urgenti e strutturali. Resta inoltre aperta la questione delle risorse economiche individuate, sia a livello regionale sia a livello ministeriale, per favorire una soluzione della vertenza, che ad oggi non hanno ancora trovato concreta attuazione. Per queste ragioni, guardiamo con grande attenzione al tavolo nazionale di settore già programmato per il prossimo 12 novembre, nell’ambito del quale sappiamo che sarà riservato uno spazio alla vicenda CallMat, ritenendo che la specificità e l’urgenza della vertenza richiedano un confronto dedicato.

Non possiamo permettere che questa proroga si trasformi semplicemente in un rinvio del problema. Il tempo guadagnato deve essere utilizzato per costruire certezze, non per ritrovarci tra pochi mesi nella medesima situazione di emergenza. Nel corso dell’incontro – hanno concluso – abbiamo avanzato all’azienda alcune richieste finalizzate a migliorare concretamente le condizioni delle lavoratrici e dei lavoratori, che continuano a vivere una fase di forte incertezza».