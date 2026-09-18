3 minuti per la lettura

Matera, il turismo in 8 mesi è di segno positivo. Tante questioni in sospeso a iniziare dai siti culturali chiusi. Unico neo arrivi a agosto condizionati dal caldo. Settembre e ottobre da boom.

«I numeri di questi otto mesi di 2026 sono in positivo e settembre e ottobre lo saranno probabilmente ancora di più. Alcune rotte straniere producono un aumento di presenze ad esempio di francesi e polacchi». E’ questo il commento che Tommaso Mariani presidente del Consorzio albergatori materani fa dei numeri di Apt sul turismo in città. Con un unico dato in controtendenza in tutto l’anno che riguarda gli arrivi di agosto con un meno 9,17% di arrivi che è imputabili probabilmente alle alte temperature e alla contrazione del dato sugli italiani. Complessivamente negli otto mesi del 2026 Matera vanta un +3,14% di arrivi e un + 5,23 % di presenze con finora i mesi di febbraio e maggio che hanno avuto le migliori performance ma con un andamento uniforme in senso positivo nell’arco dell’intera annata con l’unica eccezione appunto di un dato di agosto che risulta evidentemente l’unico in controtendenza.

I DATI SUL TURISMO A MATERA E IL RUOLO DEGLI STRANIERI

«La presenza degli stranieri rimane importante e si conferma in diversi periodi dell’anno, forse qualcosa è calato ad agosto proprio per le alte temperature così come molti dei turisti in movimento verso il Salento forse non si sono fermati come fanno abitualmente. Ma comunque il dato complessivo rimane con un segno positivo incoraggiante e settembre e ottobre si annunciano come i migliori mesi dell’anno». Di fatto anche i mesi di luglio e agosto sotto il profilo delle presenze rimangono in positivo. Il dato sulla media dei pernottamenti rimane stabile a circa 1,5 per cento e non riesce a crescere verso quella quota 2 che continua a rimanere obiettivo al momento irraggiungibile. Esistono anche poi a quanto pare dei dati non ufficiai che certificano come le presenze di turisti sono in aumento in particolare da alcune mete internazionali.

CRESCITA INTERNAZIONALE E LE PROSPETTIVE DI PROMOZIONE

Innanzitutto la Francia con l’aumento dei voli da Bari ma anche Polonia, Stati Uniti, Cina, Canada sono certamente dei riferimenti in decisa crescita così come sono in forte aumento i turisti che provengono da paesi come il Brasile e che scelgono Matera come meta in cui approdare.

«I turisti stranieri sono in questo momento il motore e non solo a Matera ma a livello nazionale. Anche in questo senso pensiamo che ci possa essere un lavoro di promozione della città in queste realtà dove ha evidentemente maggiore appèal per sfruttare quest’interesse nella maniera migliore e in questo senso ci potranno evidentemente raccogliere anche altri ed ulteriori elementi utili» .

IL TAVOLO TECNICO SUL TURISMO A MATERA

Qualche giorno fa in uno dei tavoli tecnici del turismo convocati dal sindaco Nicoletti e dall’assessore Orsi con le associazioni di categoria per parlare soprattutto dei dieci giorni di riflettori accesi in città sul tartufo bianco ma anche per affrontare questioni più generali.

«Restano situazioni su cui speriamo di avere risposte nei prossimi giorni a cominciare dall’apertura di alcuni siti cittadini come il Mudeam o il Castello Tramontano su cui vorremmo risposte e aggiornamenti dall’amministrazione, dovremo affrontare le questioni riguardanti il piano strategico del turismo a cui si lega poi la nomina del cosiddetto destination manager. Aspettiamo aggiornamenti sulla tassa di ingresso che rimane la soluzione per portare risorse e migliorare i servizi turistici. Sono tante le questioni che riguardano il settore e che aspettano ancora chiarimenti come i prossimi appuntamenti legati a Matera 2026 e le scelte che verranno fatte dall’Amministrazione».