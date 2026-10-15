Matera, scoppia la psicosi è caccia ai carburanti

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Le proteste sul caro carburanti e i blocchi in corso in varie regioni mettono in crisi le riserve, a Matera è scoppiata la psicosi del serbatoio vuoto con lunghe file ai distributori

La psicosi del serbatoio vuoto ha preso anche la città di Matera che oggi è completamente paralizzata in particolare nelle zone in cui ci sono i distributori di benzina, da via Dante a viale delle Nazioni Unite da via Montescaglioso a via nazionale.

Il timore di rimanere senza carburante a Mosso dalle prime ore della mattina moltissimi materiali che hanno preso d’assalto i distributori di benzina creando difficoltà alla regolare circolazione in città negli orari più caldi in cui i cittadini si muovevano per andare a lavorare o per raggiungere scuole e centro della città. Il risultato è che sono dovuti intervenire gli agenti della polizia locale insieme alla polizia per regolare il traffico e gli ingordi che nel frattempo si erano creati anche in prossimità della rotatoria di ingresso all’ospedale della città.