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Il neo segretario del Partito Democratico di Matera, Giuseppe Tragni: «Il Pd lavorerà per tornare alla guida della città dei Sassi al più presto»

«L’inversione del paradigma applicato in passato portando la politica davanti alle persone. La ricerca di un’unità interna al partito attraverso il confronto. Le forti perplessità per l’andamento dell’Amministrazione comunale di Matera dove non ci sono le condizioni per forze di centrosinistra di governare con Fratelli d’Italia e il centrodestra e senza una maggioranza è opportuno che il sindaco si dimetta e si torni subito a votare. In quel caso il Partito Democratico si farà trovare pronto per riuscire a creare una coalizione e lavorare per riportare il centrosinistra al governo della città dei Sassi».

TRAGNI, SEGRETARIO PD CITTADINO, «IL PARTITO SI FARÀ TROVARE PRONTO»

Sono queste in estrema sintesi le principali posizioni che il neo segretario cittadino del Partito Democratico Giuseppe Tragni ha spiegato in un’intervista al “Quotidiano” che ha affrontato i temi congressuali, le differenze interne al partito, i difficili mesi del commissariamento e le prospettive politiche attuali e future della città viste le difficoltà dell’Amministrazione Nicoletti.

Il risultato uscito dal congresso è quello che si aspettava e si vanno a creare le basi per una sorta di cambiamento nel Pd?

«Abbiamo la necessità di dover metterne una linea rispetto a quello che è stato il percorso fatto dal Partito Democratico fino ad adesso. Non tralasciando le cose positive che dobbiamo provare a recuperare. Lo strappo in passato probabilmente è avvenuto nel momento in cui si è deciso di non candidare e di non partecipare alle elezioni comunali e questo ha creato una fase di ambiguità. Noi dobbiamo uscire da questa fase di ambiguità e mettere al centro della nostra azione la politica accantonando ogni forma di personalismo».

Tragni, ci sono le condizioni per provare a sanare le ferite che vi portate un po’ dietro? E perché non si sono viste azioni particolari fatte dalla gestione commissariale per sanare le contrapposizioni?

«Il Partito Democratico è costituito da persone, da iscritte e da iscritti competenti, hanno la capacità di governo e sono persone intelligenti. Questo crea una base importante e ci permette insieme di lavorare per superare queste divisioni. La cosa positiva è che c’è stato un congresso vero, che ha messo a confronto le differenze tra tre progetti e linee diverse facendone prevalere una sulle altre.

Quanto alla gestione commissariale è stata una gestione che ha cercato di smussare quelli che erano i momenti di tensione all’interno del Partito Democratico. Avremmo avuto bisogno probabilmente di più attività del Partito Democratico in città, ma il commissario Manca aveva una responsabilità nazionale, regionale e quindi anche cittadina, quindi magari vari impegni l’hanno portato a tenere un profilo più basso».

Quali sono le caratterizzazioni della sua linea congressuale?

«Il Partito Democratico ha vissuto nell’ultimo periodo su una centralità delle azioni messe in campo, che valorizzavano probabilmente più le persone e non la politica. Quindi noi dobbiamo avere la capacità tutti insieme di valorizzare la politica attraverso chiaramente anche le persone».

Parliamo della città di Matera cosa pensa delle attuali difficoltà dell’Amministrazione comunale?

«Il Sindaco Nicoletti si trova di fronte a una situazione complessa e francamente ritengo che deve fare una seria considerazione, se lui riesce ad avere una maggioranza solida continui, altrimenti non si avventuri in maggioranze che non riusciranno a garantire una governabilità e trasformare magari la presenza di un sindaco nella presenza di due o tre sindaci. Per quanto ci riguarda noi riteniamo che il Sindaco Nicoletti debba dare le sue dimissioni se non ha maggioranza in Consiglio e poi si vada alle elezioni».

Come vede l’ipotesi governissimo che sarebbe simile a quanto fatto proprio dal Pd nel 2019?

«Non ci sono le condizioni di Matera 2019, all’epoca quando è stata fatta questa scelta noi dovevamo difendere quella che era un progetto di interesse nazionale, della regione Basilicata, della città di Matera. C’erano delle condizioni completamente diverse. Inoltre dal punto di vista politico le destre sono uscite e non hanno fatto più parte della coalizione pertanto era cambiato completamente l’asse politico.

Questa volta non ci sono queste condizioni, qui è chiaro che il Sindaco Nicoletti rappresenta le forze di centrodestra, lui ha tutto il diritto di provare a cercare una nuova maggioranza.

Sarebbe strano se pezzi del centrosinistra entrassero in un’ alleanza con Fratelli d’Italia».

Tragni, per il PD di Matera sarebbe meglio andare a votare già in primavera, sareste pronti?

«Noi dobbiamo ragionare e dobbiamo intraprendere e intensificare i rapporti con i nostri alleati naturali dell’ambo del centro-sinistra e ci dobbiamo far trovare pronti a tutte le elezioni che da oggi nel breve termine dovremo affrontare a partire dalle primarie per continuare con le politiche, probabilmente le regionali».