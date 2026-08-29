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Matera, la giunta Nicoletti non cambia: «No ad accordi con Futuro Nazionale». Si va verso uno stallo rinviando qualsiasi decisione.

Non ci sono state, per quanto si sa, e non ci saranno a breve risposte circa la richiesta di azzeramento della giunta e di un riconoscimento politico in giunta di Futuro Nazionale a Matera. Il sindaco Nicoletti pare essere concentrato al momento altrove rispetto alla bagarre politica che le richieste dei consiglieri Bigherati e Lisurici hanno scatenato. E il problema non è tanto la rivendicazione di due consiglieri comunali che reclamano il proprio spazio politico e la propria visibilità. La questione è più ampia e più complessa e viaggia su un binario diverso di carattere politico e nazionale. Al momento infatti Futuro Nazionale non è parte integrante del centrodestra.

Come dimostrano ad esempio anche le scelte fatte dal partito di Vannacci a Reggio Calabria. Immaginare dunque accordi a macchia di leopardo con Futuro Nazionale e il centrodestra senza che prima vi sia un confronto ed eventualmente una sorta di punto di incontro nazionale, è qualcosa di fantasioso e di improbabile. Già da questo aspetto di carattere generale si comprende come la frenata sulla questione sia pressocchè inevitabile e coinvolga aspetti che vanno molto oltre la città di Matera. Una cosa di cui il primo cittadino Nicoletti sarebbe ben consapevole e che gli è stata ribadito, a quanto pare, dai principali partiti che oggi compongono la sua maggioranza.

FUTORO NAZIONALE A MATERA: I RISCHI DI UN AZZERAMENTO DELLA GIUNTA DI NICOLETTI IN VISTA DELLE PROSSIME ELEZIONI

Insomma al netto delle scelte e delle decisioni libere che Bigherati e Lisurici decideranno di prendere ad oggi immaginare un accordo politico tra il centrodestra materano e Futuro Nazionale vuol dire correre più avanti dei percorsi politici di ordine nazionale. C’è poi un aspetto più contingente che spinge il primo cittadino a frenare sulla questione ed è la consapevolezza che toccare la giunta o addirittura azzerarla potrebbe provocare e far emergere problemi e contrapposizioni che rischiano di essere senza via d’uscita.

A meno che non ci siano accordi di più ampio tenore che sostengano questo azzeramento. Ma anche su questo con le elezioni politiche dietro l’angolo immaginare oggi la creazione di grandi coalizioni risulta complesso e difficile. Al momento dunque l’ipotesi più probabile è che la situazione resti così come è. In attesa che con l’approssimarsi del prossimo bilancio di previsione il quadro politico complessivo appaia più chiaro e che si intraveda una diversa via d’uscita.

LE PROSPETTIVE DEI CONSIGLIERI BIGHERATI E LISURICI

In questo contesto in cui l’azzeramento è oltremodo pericoloso, il riconoscimento di Futuro Nazionale non è contemplato dagli accordi nazionali anche l’ingresso in giunta dei due consiglieri o di un loro rappresentante risulta oggi più complesso. Già perchè, questo ciò che apprendiamo, se ieri poteva non essere strano garantire una rappresentanza a due consiglieri da sempre in maggioranza, oggi che quei consiglieri hanno voluto dare alla propria presenza una qualificazione prettamente politica è molto più complicato se non proprio impossibile. Perché immaginare un accordo a Matera del centrodestra materano con Futuro Nazionale vorrebbe dire scavalcare gli equilibri nazionali. Andare oltre i partiti nazionali. Una scelta che in una città come Matera il centrodestra non si può permettere. Ed allora con ogni probabilità Nicoletti lascerà il mondo come sta e toccherà poi a Bigherati e Lisurici decidere come comportarsi.