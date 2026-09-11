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Matera, l’opposizione incalza la giunta Nicoletti: «Spieghi cosa succede. Le vicende della maggioranza richiedono un chiarimento in aula». I 16 consiglieri di opposizione vogliono un consiglio comunale straordinario.

Chiarezza e confronto diretto in aula per comprendere lo stato dell’arte degli attuali equilibri della maggioranza al Comune di Matera. Lo chiedono in una nota i consiglieri di opposizione che vogliono dal sindaco Nicoletti dichiarazioni che chiariscano la situazione in atto all’interno della maggioranza. Tra gli elementi che nella cronaca attuale hanno coinvolto l’amministrazione Nicoletti non si può nascondere il “Caso Futuro Nazionale” aperto dalle richieste dei neo consiglieri Lisurici e Bigherati che hanno chiesto al sindaco in una nota di considerare il peso del partito del generale Vannacci all’interno della maggioranza. Un problema non marginale con il quale il sindaco deve fare i conti e che ha provocato non pochi mal di pancia all’interno della maggioranza di governo della città.

MATERA, LA RICHIESTA DEI SEDICI CONSIGLIERI DI OPPOSIZIONE

«A oltre una settimana dalla richiesta di convocazione del Consiglio comunale straordinario sulla situazione politica e programmatica dell’Amministrazione Nicoletti – ricordano nella nota diffusa ieri – i 16 consiglieri comunali di opposizione hanno trasmesso ieri una nota al Presidente facente funzioni del Consiglio comunale e al Presidente facente funzioni della Conferenza dei Capigruppo chiedendo di procedere alla convocazione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi e alla calendarizzazione della seduta. Cristallizzano con queste parole la situazione attuale i consiglieri di opposizione Antezza, Bennardi, Cerrone, Cifarelli, Colucci, Cotugno, Lapolla, Perniola, Rizzi, Rubino, Santochirico, Schiavo, Suriano, Tarasco, Toto e Violetto.

LA SOLLECITAZIONE A TRASFERIRE IL CONFRONTO IN ASSEMBLEA

«Siamo pienamente consapevoli che il termine regolamentare di venti giorni non è ancora decorso e pertanto non poniamo una questione formale. Avevamo tuttavia chiesto un Consiglio straordinario e urgente perché riteniamo che le vicende che hanno interessato la maggioranza meritino un chiarimento nella sede istituzionale propria. Nel frattempo – aggiungono i consiglieri nella loro nota – si sono susseguite riunioni, dichiarazioni e prese di posizione sulla tenuta e sugli assetti della maggioranza. Proprio per questo riteniamo che sia arrivato il momento che il confronto si trasferisca in Consiglio comunale».

«Non chiediamo di anticipare conclusioni né intendiamo alimentare polemiche. Chiediamo semplicemente che venga fissata la data del Consiglio e che il Sindaco possa riferire alla città attraverso la sua massima assemblea rappresentativa. Confidiamo pertanto che la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi venga convocata in tempi brevi e che sia definita la data della seduta straordinaria – concludono i 16 consiglieri di opposizione».