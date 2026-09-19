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Matera, «Senza azzeramento della giunta non si discute». La linea di Azione che richiede l’apertura di un nuovo capitolo politico. Nicoletti incassa una serie di no condizionati. Materia Futura: «Si vada a votare».

L’azzeramento della giunta come elemento preventivo per chiudere un capitolo di una giunta politica e aprire, eventualmente, un diverso capitolo di un governo di più ampio respiro che si può definire anche col termine di un governissimo. E’ questa in sostanza la linea politica emersa giovedì sera a Potenza nel corso del coordinamento regionale di Azione che ha affrontato le diverse questioni politiche regionali ma ha fatto anche una rapida virata sulla situazione della città di Matera. L’idea è quella condivisa dai vertici del partito che un eventuale discorso politico possa partire solo con l’azzeramento della giunta e dunque marcando una sorta di discontinuità e non un’aggiunta e un ingresso rispetto alla situazione attuale.

Ovviamente stando a quanto emerso l’azzeramento dovrebbe essere solo condizione preliminare per poter aprire un’interlocuzione il cui esito però non può essere previsto preventivamente. Una crisi al buio che invece Nicoletti vorrebbe evitare. Ma la linea di Azione conferma evidentemente come l’attuale apertura del primo cittadino non basti.

LA LINEA DI AZIONE E L’IPOTESI DEL GOVERNISSIMO CON L’AZZERAMENTO DELLA GIUNTA DI MATERA

Una linea che potrebbe trovare la condivisione di una parte più ampia della minoranza (come i due consiglieri Toto e Cerrone ma anche forse quelli di Matera Democratica e lo stesso Cifarelli che per il momento non si sono ancora esposti) e che prelude evidentemente all’ipotesi di una sorta di vero e proprio governissimo con una giunta che potrebbe essere a quel punto anche tecnica o prevedere addirittura un appoggio esterno di alcune componenti e senza una vera e propria rappresentanza politica. Ma questo evidentemente è un passaggio ancora molto lontano.

Ad oggi freddezza e scetticismo registrati nell’incontro di mercoledì trovano conferma anche se la porta non è completamente sbarrata. Ma ben chiusa. Il primo cittadino ha sempre confermato finora di non voler azzerare al buio e deve continuare a contare le forze della sua maggioranza per capire in quanti sarebbero disponibili a discutere di un eventuale governissimo. Con posizioni diverse e numeri che rischiano di diventare ancora più risicati. Insomma serve un passo in avanti che ad oggi non c’è e non è prevedibile.

LA POSIZIONE NETTA DI MATERIA FUTURA E LA RICHIESTA DI VOTO

Decisamente più netta è la posizione espressa dal gruppo di Materia Futura rappresentato in Consiglio da Luca Colucci che di fatto vede il ritorno al voto come unica eventualità. «La nostra posizione crediamo sia sempre stata chiara dall’inizio della consigliatura: noi siamo stati eletti, con la rappresentanza di Luca, per essere all’opposizione di questa amministrazione» scrivono dalla lista. «Un’opposizione che non è stata e non sarà mai contro ciò che potrebbe far crescere la nostra città, in cose giuste e che condividiamo nel merito e nel metodo, come per esempio il lavoro che si sta facendo sul regolamento dei Beni Comuni e dell’amministrazione condivisa, cosa in cui crediamo molto. Ma all’opposizione siamo e lì rimarremo. Non ci interessa sedere su poltrone che non sono e non saranno mai le nostre, non ci interessa avere e chiedere niente. In ultimo, come ampiamente detto e ripetuto anche questo, per noi, questa esperienza amministrativa è già ampiamente terminata. Si è provato a costruire una maggioranza solida in grado di portare avanti temi e risultati, ma il fallimento è ormai evidente. Non c’è nessun’altra strada che tornare immediatamente al voto».

Insomma una chiusura netta che potrebbe rispecchiare evidentemente il pensiero di una parte più ampia della minoranza che però ancora non si è esposta. Anche se lunedì in Consiglio comunale le posizioni dei diversi gruppi e dei singoli consiglieri dovranno inevitabilmente emergere con chiarezza.