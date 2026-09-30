Matera, dopo dimissioni del capo di Gabinetto: «Comune, finisca la paralisi»

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Matera, dopo dimissioni del capo di Gabinetto altro colpo all’Amministrazione: «Comune, finisca la paralisi». Il segretario Cgil, Mega invoca una scossa: «Se è il caso si vada anche al voto».

“La politica ritrovi il senso del bene comune e si ponga fine alla paralisi amministrativa di Matera. Per amore della città se ne prenda atto e si metta fine a questo spettacolo indecoroso. La città merita ben altro”. Così il segretario generale della Cgil Basilicata e Matera, Fernando Mega, commentando la crisi al Comune di Matera all’indomani delle dimissioni del capo di gabinetto che hanno evidentemente dato un’ulteriore colpo all’Amministrazione cittadina. “Appena un anno fa – riprende Mega – richiamammo tutti a responsabilità, maggioranza e opposizione, a partire dal sindaco Nicoletti, esprimendo tutta la nostra preoccupazione per l’instabilità politica che si era venuta a creare, purtroppo prevedibile e paventata fin dall’insediamento dell’amministrazione di centrodestra, al governo con la cosiddetta anatra zoppa”.

«LO STALLO POLITICO AL COMUNE DI MATERA E IL DECADIMENTO AMMINISTRATIVO»

“A distanza di un anno nulla è cambiato. La perenne – ha ribadito- ricerca di una trattativa ad personam per permettere alla maggioranza di continuare ad occupare la poltrona, non certo di amministrare, è uno svilimento totale della politica, in un caos generalizzato dove chi è stato votato da uno schieramento passa ad un altro e viceversa. Senza alcun rispetto dell’elettorato. E come abbiamo avuto già modo di denunciare, questa è solo la punta dell’iceberg di uno stallo amministrativo che fa seguito a un anno di commissariamento che lascia la città di Matera in una paralisi che dura di fatto da diversi anni, creando un sempre maggiore scollamento tra i cittadini e la politica. E i segni di questo decadimento etico e morale della politica, prima che amministrativo, sono sotto gli occhi di tutti».

LA CRISI ECONOMICA E IL APPELLO FINALE

L’anno di Matera capitale della cultura mediterranea – sottolinea Mega – scivola via senza lasciare segni tangibili in una città dove tutto è bloccato, dalle opere pubbliche al turismo, che resta quello del mordi e fuggi. È sotto gli occhi di tutti lo scempio di piazza della Visitazione, mentre per un altro anno attendiamo la riconsegna del teatro alla città. Il tutto in una gravi crisi occupazionale, dalla Callmat, dove sono a rischio 350 posti di lavoro, al salottificio”.

“Pensare che il naturale appeal turistico che Matera ha e che sta muovendo l’economia possa bastare è un grandissimo errore che prima o poi pagherà la Basilicata intera. È evidente – conclude Mega – che il centrodestra non è nelle condizioni di governare questa città. Diciamo stop alle trattative continue ad personam. Se necessario, si torni anche al voto. Matera merita una governance degna della sua storia”.